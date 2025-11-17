Por qué el presidente de la BBC afirma que Trump “no tiene argumentos” para denunciar a la cadena por difamación

Recientemente el presidente de la BBC, Samir Shah, dijo que el presidente Donald Trump "no tiene argumentos" para denuncia por difamación a la cadena, por lo que afirmó que la emisora está decidida a defenderse.

A pesar de que Trump demandó a la cadena por una cantidad entre los US$1 mil millones por difamación, y que el presidente enviara el pasado 13 de noviembre un carta de disculpas, Shah dijo que la BBC no pagará ninguna compensación económica.

"Se está escribiendo, diciendo y especulando mucho sobre la posibilidad de emprender acciones legales, incluyendo los posibles costes", afirmó el presidente de la BBC este lunes.

"En todo esto, somos, por supuesto, plenamente conscientes del privilegio que supone nuestra financiación (costeada directamente por los hogares británicos) y de la necesidad de proteger a quienes pagan la licencia, el público británico", aseveró Shah.

"Quiero ser muy claro: nuestra postura no ha cambiado. No hay fundamento alguno para una demanda por difamación y estamos decididos a defendernos", agregó.

En una entrevista el sábado con la emisora GB, Trump afirmó que tenía la "obligación" de demandar a la BBC y agregó que "si no lo haces, no impides que esto vuelva a pasar con otra gente".

"La semana pasada tuve la oportunidad de hablar con el equipo directivo y me tranquiliza su firme compromiso de garantizar que la BBC siga ofreciendo un servicio excelente a la audiencia y al personal", añadió el presidente de la corporación.

La edición manipulada del discurso de Trump en el programa 'Panorama' del pasado octubre de 2024 se conoció hace ocho días y provocó la dimisión del director ejecutivo de la cadena Tim Davie y de su jefa de informativos Deborah Turness.

Lea también: Operación Lanza del Sur: Trump dice que ya decidió sobre Venezuela, pero no puede decir qué será