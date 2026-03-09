“¿Por qué Dios se llevó a mis hijos?”: el caso del menor que fue atropellado en Brooklyn y el testimonio de la madre

El pasado 6 de marzo, medios estadounidenses informaron sobre el caso de un niño de cuatro años que falleció luego de ser atropellado frente a un hospital en Brooklyn.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 11 horas del pasado jueves, cuando la Policía informó que el conductor de un vehículo Ford blanco habría atropellado al menor y lo habría arrastrado por varios metros.

Según medios como CBS News, el incidente ocurrió cuando el menor, acompañado de su madre, salió del hospital luego de ir a recoger documentos que les fueron solicitados para el ciclo escolar.

El medio afirma que el niño soltó la mano de su madre y fue embestido por el vehículo cuando cruzó la calle. Según los medios, el menor habría sido arrastrado casi 40 metros.

La Policía afirma que el conductor del vehículo escapó y, hasta el momento, continúa en fuga.

Tras los hechos, la madre del menor, identificada como Harmonie Wright, exigió justicia para dar con el responsable de la muerte de su hijo.

La mujer contó que el año pasado otro de sus hijos, de 21 años, había sido asesinado.

"¿Por qué Dios sigue llevándose a mis hijos? ¿Por qué no me lleva a mí? Era mi hijo, carne de mi carne y sangre de mi sangre", lamentó la mujer dentro de su hogar en Brownsville.

"¿Cómo atropellas a un niño? Algo te debe pasar porque no vas a ganar. Ten en cuenta que nosotros ganamos, ten en cuenta que tú pierdes. Fue mi último hijo. Se llama Zachariah Padilla y vamos a luchar y vamos a ganar", afirmó.

Hasta el momento, la Policía continúa con las investigaciones para dar con el paradero del responsable. Indicó que obtuvo grabaciones de cámaras de seguridad cercanas al lugar del accidente.

