Por qué EE. UU. investigará el tiroteo de Minneapolis como un “crimen de odio” y “terrorismo”

Internacional

Por qué EE. UU. investigará el tiroteo de Minneapolis como un “crimen de odio” y “terrorismo”

EE. UU. investigará el reciente tiroteo en una escuela católica de Minneapolis, en donde dos menores perdieron la vida, como un "crimen de odio" y "terrorismo".

EFE

|

Tiroteo en escuela católica de Minneapolis

Flores depositadas fuera del perímetro policial tras un tiroteo masivo en la escuela católica Annunciation el 27 de agosto de 2025 en Minneapolis, Minnesota. (Foto Prensa Libre: AFP)

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, investigará como un “crimen de odio” y un acto de “terrorismo doméstico” el tiroteo contra la escuela católica La Anunciación en Mineápolis (Minesota), donde dos niños perdieron la vida y otras 17 personas resultaron heridas este miércoles.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) es el encargado de analizar el tiroteo como un posible crimen de odio contra católicos y un acto de terrorismo doméstico, confirmó este jueves la vocera de la Casa Blanca Karoline Leavitt, durante una conferencia de prensa, donde también reveló que se investigará si el sospechoso era realmente transexual.

Leavitt criticó a Jen Psaki, presentadora de MSNBC y exvocera presidencial de los presidentes Barack Obama y Joe Biden, por unirse a las voces demócratas que han criticado la declaraciones de oraciones por la matanza sin abordar el laxo control de armas en el país y aseguró que es una falta de respeto con los que creen en el poder del rezo.

Estados Unidos tiene la mayor tenencia de armas per cápita del mundo y con gran diferencia frente a otros países desarrollados y se ha resistido a pasar regulaciones de control de armas más estrictas pese a los constantes tiroteos, 286 en lo que va del año 2025.

LECTURAS RELACIONADAS

Pobladores dejan arreglos florales y peluches cerca de la escuela católica La Anunciación, en Minneapolis, donde se efectuó el mortal tiroteo. (Foto Prensa Libre: AFP)

Armas, videos, odio y mensajes contra Trump: Las claves del atentado perpetrado en una escuela católica de Minneapolis

Tiroteo en escuela de Minneapolis

Robin Westman: el video del arsenal y el manuscrito que dejó el tirador de una escuela en Minneapolis

Un hombre de 23 años, identificado como Robin Westman, es señalado como responsable del tiroteo contra la escuela católica durante una misa el miércoles en la mañana, antes de suicidarse, según datos de la policía de la ciudad.

Funcionarios como la Secretaria de Seguridad Nacional (DHS) Kristi Noem y el director del FBI, Kash Patel, han publicado que Westman se había declarado transexual y le han catalogado como un “monstruo”.

Antes del tiroteo, Westman publicó un manifiesto en una serie de videos en Youtube, donde lanzaba amenazas contra Trump, emitió comentarios antisemitas y advertía que pensaba atacar una escuela católica y el material fue dado de baja de línea mientras las imágenes son utilizadas como parte de la investigación federal.

De acuerdo con las autoridades sanitarias de Minesota, un niño continúa en “estado crítico” y dos personas más en “estado grave” tras resultar heridos en el tiroteo.

Lea también: EE. UU. busca reducir a cuatro años visas de estudiantes y a 240 días las de periodistas

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Donald Trump Tendencias internacionales Tiroteo en EE. UU. Tiroteo en escuela 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre