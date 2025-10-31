Internacional
Por qué el Gobierno de Trump pidió revisar los perfiles de miles de beneficiarios de Medicaid en EE. UU.
El Gobierno ha pedido una revisión de los perfiles de las personas que están inscritas en los programas de salud estatales-federales que hay en EE. UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la Cumbre de Directores Ejecutivos de la APEC Corea 2025 en Gyeongju, Corea del Sur, el 29 de octubre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)
Medios estadounidenses han informado que el Gobierno de Donald Trump podría haber ordenado investigar a algunas personas inscritas en el programa federal de gastos médicos Medicaid, debido a su estatus migratorio.
De acuerdo con CNN, cinco estados recibieron la solicitud de investigar aproximadamente a 170 mil personas dentro del programa estatal-federal de salud.
Ese medio detalla que únicamente los ciudadanos estadounidenses y algunas personas que cuenten con la documentación legal requerida pueden gozar del programa Medicaid, el cual está destinado a personas con bajos ingresos económicos o que padecen alguna discapacidad.
CNN afirma que las personas sin estatus legal no pueden acceder a este tipo de cobertura médica.
Además, el pasado 19 de agosto, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) informaron sobre esta iniciativa de supervisión.
"Los estados son responsables de revisar los casos, verificar la ciudadanía o la situación migratoria de las personas identificadas, solicitar documentación adicional si es necesario, incluido el ajuste de la cobertura o la aplicación de las normas de elegibilidad para los no ciudadanos", señala el comunicado oficial.
CNN indica que el medio KFF Health News contactó con agencias de Medicaid en 10 estados para conocer cuántos nombres habían recibido con el fin de determinar el estatus migratorio de los beneficiarios.
Estos fueron los estados que respondieron con la cantidad de nombres recibidos:
- Colorado: aproximadamente 45 mil nombres
- Ohio: más de 61 mil nombres
- Pensilvania: 34 mil nombres
- Texas: 28 mil nombres
- Utah: 8 mil nombres
CNN añadió que más de 70 millones de personas están inscritas en el programa Medicaid.
