¿Por qué Florida prohibirá que inmigrantes indocumentados se matriculen en colegios universitarios públicos?

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¿Por qué Florida prohibirá que inmigrantes indocumentados se matriculen en colegios universitarios públicos?

Florida aprobó una normativa que obligará a demostrar ciudadanía estadounidense o estatus migratorio legal para matricularse en colegios universitarios públicos.

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USA8441. TALLAHASSEE (ESTADOS UNIDOS), 17/02/2026.- Fotografía cedida por Florida Student Power donde se observa algunos de sus integrantes junto a otros jóvenes de organizaciones como Engage Miami, Power U Center for Social Change Dream Defenders y Black Alliance For Just Immigration este martes, en el Congreso de Florida en Tallahassee (EE.UU.). Cientos de jóvenes protestaron en la capital de Florida para exigir una ley que prohíba a agentes migratorios usar máscaras y contra nuevas propuestas de este periodo legislativo que, advierten, consolidarían al estado como un líder en políticas antinmigrantes en Estados Unidos. EFE/ Florida Student Power /SOLO USO EDITORIAL/? NO VENTAS? /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)NO VENTAS

Fotografía de referencia. Estudiantes e integrantes de Florida Student Power y otras organizaciones participan en una protesta frente al Congreso de Florida, en Tallahassee, para rechazar iniciativas que endurecen las políticas migratorias y restringen el acceso de los inmigrantes a la educación. (Foto: Prensa Libre: EFE).

Florida endureció este martes 30 de junio sus políticas migratorias en el ámbito educativo al aprobar una normativa que impedirá a los inmigrantes indocumentados matricularse en los 28 colegios universitarios públicos (State Colleges) del estado, una decisión que también alcanzará los programas públicos de educación para adultos.

La medida fue aprobada por la Junta de Educación de Florida y establece que para poder inscribirse los aspirantes deberán demostrar que son ciudadanos estadounidenses o que cuentan con un estatus migratorio legal en Estados Unidos.

¿Qué instituciones estarán sujetas a la nueva norma?

La regulación aplica a los 28 colegios universitarios estatales, instituciones que ofrecen carreras técnicas, programas tecnológicos y, en muchos casos, licenciaturas de cuatro años.

Además, la prohibición también se extenderá a los programas públicos de educación para adultos, entre ellos:

  • Preparación para el examen de equivalencia de secundaria (GED)
  • Cursos de inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL)

De acuerdo con las autoridades estatales, la normativa comenzará a aplicarse a partir del ciclo académico 2027-2028, por lo que no afectará a los estudiantes que ya se encuentran matriculados.

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Miles podrían quedar sin acceso

Organizaciones proinmigrantes estiman que la decisión afectará a unos ocho mil estudiantes indocumentados que cada año se gradúan de escuelas secundarias en Florida y buscan continuar sus estudios superiores.

Hasta ahora, estos estudiantes podían matricularse en colegios universitarios públicos, aunque no tenían acceso a ayuda financiera federal y enfrentaban diversas restricciones que se han endurecido en los últimos años.

Según un análisis del Florida Policy Institute (FPI), la medida también podría representar una pérdida cercana a US$15 millones anuales para el estado debido a la disminución de ingresos por matrículas y otros pagos académicos.

La aprobación de la normativa generó críticas de estudiantes, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y empresarios que participaron en la audiencia pública convocada por la Junta de Educación.

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La organización Florida Student Power denunció que el período para recibir comentarios concluyó antes de que todas las personas inscritas pudieran intervenir.

Farah Al Jallad, organizadora de Justicia para Migrantes de esa organización, afirmó que la decisión representa "un claro desprecio por la voz de los floridanos" y limitará las oportunidades educativas de miles de jóvenes que crecieron y estudiaron en el estado.

Por su parte, Alexander V., estudiante de la Universidad de Florida Central (UCF) y beneficiario del programa DACA, señaló que comenzar sus estudios en un colegio universitario estatal fue la única opción económica que tuvo para acceder posteriormente a la universidad.

Restricciones para universidades

La decisión forma parte de un endurecimiento más amplio de las políticas migratorias en Florida.

La semana pasada, la Junta de Gobernadores de Florida inició un proceso similar para exigir la comprobación de ciudadanía estadounidense o de un estatus migratorio legal como requisito de admisión en las universidades públicas del estado, una propuesta que aún continúa en evaluación.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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