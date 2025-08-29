Por qué Gabriel “N”, sujeto detenido en México, es descrito como “uno de los más buscados” por EE. UU.

Internacional

Por qué Gabriel “N”, sujeto detenido en México, es descrito como “uno de los más buscados” por EE. UU.

Las autoridades de México informaron sobre la captura en el estado de Guerrero de Gabriel "N", descrito como "uno de los más buscados" por EE. UU.

EFE

|

Captura de Gabriel

Las autoridades de México detuvieron en Guerrero a Gabriel "N", descrito como "uno de los hombres más buscados" por EE. UU. (Foto Prensa Libre: @OHarfuch)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, anunció este viernes la detención de un sujeto relacionado con los delitos de feminicidio, robo y apropiación indebida de recursos, a quien describió como “uno de los más buscados” por autoridades de Estados Unidos.

García Harfuch detalló que Gabriel ‘N’ fue detenido en un operativo realizado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía mexicana (FGR), en el estado de Guerrero (sur).

“Fue detenido Gabriel ‘N’, quien cuenta con una orden de extradición y es uno de los más buscados por autoridades de Estados Unidos al estar relacionado con un feminicidio, robo y disponer de forma indebida de recursos y valores de los clientes de las instituciones de crédito”, señaló el titular de la SSPC, en un mensaje en X, acompañado de dos imágenes del arresto.

Una de las imágenes compartidas por las autoridades muestra que Gabriel ‘N’ tenía la orden de extradición 48/2024.

LECTURAS RELACIONADAS

carte de sinaloa y nexos con grupos narcotraficante de Guatemala

“El Mayo” Zambada y su red de operaciones en Guatemala: Nexos criminales y políticos que ha tenido el cartel de Sinaloa

Mayo Zambada México Cártel de Sinaloa

“Compré políticos por 30 años”: La carta que El Mayo Zambada leyó durante su última audiencia

En un comunicado conjunto, la SSPC detalló que el operativo fue realizado de manera coordinada con agentes de la AIC de la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

Se apuntó que el arresto fue resultado de trabajos coordinados para detener a generadores de violencia.

“Derivado de la cooperación internacional, se tuvo conocimiento que la colonia Barrio de San José, en el municipio de Ometepec, era la zona de movilidad de un sujeto que contaba con orden de extradición y es uno de los más buscados por autoridades estadounidenses”, señaló el boletín.

Las autoridades precisaron que la detención respondió a cargos relacionado con “un feminicidio, robo y disponer de forma indebida de recursos o valores de los clientes de las instituciones de crédito”.

La SSPC reportó el 12 de agosto pasado más de 29 mil arrestos en México por delitos de alto impacto desde el 1 de octubre de 2024, cuando empezó la Administración de Claudia Sheinbaum, quien asumió tras el récord de más de 196 mil asesinatos en el gobierno de su predecesor y copartidario, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Lea también: México afirma que el cartel de Sinaloa no está “terminado” tras detención del “Mayo” Zambada

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

EE. UU. Femicidio Guerrero México Robo Tendencias internacionales 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre