¿Por qué hay guerra entre Israel e Irán y qué dice Trump sobre los bombardeos?

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que quiere "un verdadero final" para el conflicto entre Israel e Irán, y no un simple alto el fuego, en el quinto día de guerra abierta entre estos enconados enemigos.

Los países continúan bombardeándose y haciéndose advertencias en un conflicto que ya deja cientos de muertos.

El jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas de Irán, Abdolrahim Mousavi, instó este martes a los habitantes de las ciudades israelíes de Haifa y Tel Aviv a evacuar, advirtiendo de inminentes ataques "punitivos".

En tanto que los bombardeos israelíes en Teherán no parecen dar tregua, por lo que muchos habitantes decidieron huir de la capital iraní. Sin embargo, para otros, marcharse no es una opción.

Esta campaña ha dejado al menos 224 muertos en Irán, según las autoridades, entre ellos los jefes de los Guardianes de la Revolución y del Estado Mayor del ejército, nueve científicos del programa nuclear y civiles. En Israel han muerto 24 personas, según el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El ejército israelí afirmó este martes que mató en un bombardeo nocturno a Ali Shadmani, al que presentó como el jefe del Estado Mayor en tiempos de guerra y comandante militar de mayor rango, cercano al líder supremo.

Los dirigentes del G7 reunidos en una cumbre en Canadá pidieron el lunes una "resolución de la crisis iraní" que "conduzca a una desescalada más amplia de las hostilidades en Oriente Medio", en una declaración en la que afirmaron que Israel "tiene derecho a defenderse". Irán acusó al foro de las siete economías más industrializadas de tener una visión sesgada.

¿Pero cómo nació el conflicto?

Los dos países llevan décadas enfrentados en una guerra encubierta en diversos países de Oriente Medio y alguna operación puntual, pero el viernes Israel lanzó una ofensiva aérea a gran escala contra Irán.

Israel, potencia nuclear oficiosa, afirma que atacó a Irán para impedir que se dote pronto de armas atómicas, algo que Teherán niega buscar.

La ofensiva israelí iniciada el 13 de junio interrumpió las negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán, que debían ser objeto de nuevas conversaciones en Omán el domingo pasado.

"Para entender el origen de esta confrontación, es necesario remontarse a la creación del Estado de Israel, en 1948. Fue el resultado de la ideología sionista y del proyecto colonial que impulsaron potencias como Reino Unido y Estados Unidos", recuerda The Coversation.

"Desde un inicio, muchos países de la región, entre ellos Irán, mostraron su rechazo al plan de partición de Palestina de la ONU, alertando sobre el riesgo de una escalada de violencia regional. Irán abogaba por un único Estado federal que garantizara los derechos de todos los habitantes", continúa el artículo.

Como consigna el medio, en 1953, Estados Unidos y Reino Unido encabezaron un golpe de Estado en Irán, en plena Guerra Fría, en el que derrocarían a Mohammad Mosaddeq, entonces el primer ministro iraní.

Tras la instauración de las nuevas autoridades, Irán no sólo se convirtió en aliado de Occidente, sino que Israel se benefició de la producción de petróleo del país persa.

Esta situación cambió en forma radical en 1979, subraya The Conversation, tras la Revolución Islámica, que estuvo liderada por el ayatolá Jomeini, quien rompió la dependencia con EE. UU. e instauró un régimen hostil contra ese país norteamericano y contra Israel.

Desde entonces, ha habido una serie de ataques esporádicos y encontronazos verbales entre los países.

Sin embargo, "el primer ataque directo tuvo lugar el 1 de abril de 2024, con el bombardeo del consulado iraní en Siria y el asesinato de altos mandos de la Guardia Revolucionaria. La respuesta iraní a Israel fue limitada: lanzó unos 300 drones, la mayoría de los cuales fueron interceptados", dice la publicación de The Conversation.

En julio de ese año, Israel también atacó la residencia de un líder político de Hamás, considerando un grupo terrorista, a quien países occidentales señalan que Irán le está dando apoyo.

Y así se llega a este punto, en el que las negociaciones nucleares y EE. UU. se ven afectadas por la escalada, y estas quedan en un punto prácticamente muerto.

¿Qué dice Donald Trump?

Tras los ataques de Israel la semana pasada, Irán acusó a EE. UU. de haber apoyado y avalado la ofensiva. Trump, más tarde, admitió que tenía conocimiento de los planes y que, además, el gobierno israelí utilizó armamento estadounidense.

"Irán debería haber firmado el 'acuerdo', les dije que firmaran. Que vergüenza y desperdicio de vidas humanas. Simplemente dije, IRÁN NO PUEDE TENER UN ARMA NUCLEAR. Lo dije una y otra vez. ¡Todos deberían evacuar inmediatamente Teherán!", escribió en su red Truth Social el mandatario, durante la cumbre del G7 en Canadá.

El mandatario estadounidense también le advirtió a Irán de que usará toda la fuerza si ataca algún objetivo o interés de EE. UU.

Este martes, Trump pidió la "rendición incondicional" de Irán, aunque dice no tener la intención de matar a su líder supremo, el ayatola Jamenei, "por ahora", en el quinto día de guerra entre Israel y la república islámica.

"Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado 'líder supremo'. Es un blanco fácil, pero está seguro allí. No vamos a sacarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora", escribió no obstante.

*Con información de EFE y AFP*