Trump dice que sabe “dónde se esconde” el líder supremo de Irán, pero descartó matarlo “por ahora”

“Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘Líder Supremo‘. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora”, señaló el mandatario republicano en la plataforma Truth Social.

Trump advirtió de que no quiere “que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses” y subrayó que su “paciencia se está agotando”.

“¡RENDIMIENTO INCONDICIONAL!“, agregó en otro mensaje.

Previamente, el presidente había asegurado que Estados Unidos tiene el “control total de los cielos de Irán” dado que cuenta con mejores rastreadores aéreos que la República Islámica.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el lunes que su Gobierno hará “lo que sea necesario“, al ser preguntado sobre la posibilidad de matar al ayatolá Jameneí.

