Por qué preocupa EE. UU. la aparición de una ola de calor marina y qué efectos tendrá en el país

Las autoridades de Estados Unidos han advertido sobre la presencia de una ola de calor marítima en las costas de California, la cual podría generar complicaciones en las condiciones climáticas del estado.

Según información de CNN, la ola de calor marítima se extiende a lo largo de la península de Baja California y más de 800 kilómetros hacia el suroeste.

Además de afectar las condiciones climáticas de California, la ola de calor marítima amenaza la cadena alimentaria de las especies acuáticas en las costas de ese estado.

CNN señala que este fenómeno podría aumentar las probabilidades de olas de calor extremas en el oeste, similares a las registradas en marzo.

El medio indica que también podrían intensificarse las precipitaciones y movilizarse sistemas tropicales hacia el norte, que podrían llegar a California.

Por otro lado, Infobae cita las declaraciones del científico climático Daniel Swain, quien señala que esta ola de calor marítima es un evento "excepcional" y que superará récords históricos.

A massive ocean hot spot is stretching across a 5,000-mile swath of the Pacific. It has the attention of climate scientists, who say it could boost temperatures, humidity and the threat for tropical storms in the West during the months ahead.https://t.co/TYptaT6g3R — The Washington Post (@washingtonpost) April 22, 2026

Además, dijo que hay muchas probabilidades de que la ola de calor se expanda hasta cubrir la costa del Pacífico de América del Norte a finales del verano.

Swain afirmó que se prevé que la zona oeste de Estados Unidos tendrá "un verano inusualmente cálido y húmedo", donde predominarán altas temperaturas durante la noche y mayor humedad ambiental.

Las zonas más afectadas por estas condiciones, según Infobae, serán California y el suroeste de EE. UU.

Infobae agregó que esta ola de calor marítima prevé un riesgo de incendios forestales en distintos estados occidentales durante junio y julio.

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