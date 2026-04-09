Por qué EE. UU. rompió récords históricos de calor en marzo y cómo estará el clima estos días

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Por qué EE. UU. rompió récords históricos de calor en marzo y cómo estará el clima estos días

Las autoridades de EE. UU. informaron que en marzo de 2026 se registraron cifras históricas de calor en todo el territorio estadounidense.

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Temporada de calor en Estados Unidos

LONDON (United Kingdom), 06/04/2026.- A man sits on a bench during a sunny spring day in Regent's Park in London, Britain, 06 April 2026. On the Easter bank holiday, London is experiencing warm weather due to a heat plume from the tropics. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL

EE. UU. experimentará un aumento de las temperaturas luego de que el mes de marzo registrara cifras récord en cuanto al calor.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), las tendencias de las temperaturas serán muy variables en todo el país.

En concreto, el centro y el este de EE. UU. tendrán un aumento significativo de las temperaturas, al punto de que se podrían registrar entre 10 y 20 grados por encima de los valores habituales en esta época del año.

"El calor inusual será cada vez más habitual en las Llanuras y el sureste, donde es posible que se alcancen máximas récord para el sábado", señaló el NWS.

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Por otro lado, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. señaló que el mes de marzo registró las temperaturas más altas jamás vistas en los 48 estados del país.

Según medios como The Associated Press, el promedio nacional de temperatura llegó a 10.47 °C (50.85 °F).

La NOAA señaló que se trata de la mayor diferencia con relación al promedio de cualquier mes desde hace casi 132 años de registros en Estados Unidos.

Las autoridades señalan que un factor determinante en el aumento de las temperaturas recientes ha sido el evento El Niño, un fenómeno climático que consiste en una franja de agua más cálida de lo normal en el océano Pacífico.

Esta franja afectará a casi todo el planeta y provocará tanto sequías como inundaciones y olas de calor que podrían causar incendios.

Lea también: Por qué EE. UU. tendrá una “anormal” ola de calor y una tormenta invernal a la vez durante el fin de semana

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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