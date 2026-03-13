Por qué EE. UU. tendrá una “anormal” ola de calor y una tormenta invernal a la vez durante el fin de semana

Durante el fin de semana, las autoridades estadounidenses informaron que habrá una ola de calor “anormal” y una tormenta invernal al mismo tiempo, que podría dejar hasta 12 pulgadas de nieve.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las altas temperaturas comenzarán a registrarse este viernes 13 de marzo en estados como Nuevo México, Nevada, Colorado, Utah y California.

En California, las autoridades informaron que en zonas como Los Ángeles y San Diego hay alertas de “calor moderado a alto”, e incluso se habla de “temperaturas peligrosas en la costa californiana”.

Según el NWS, la temperatura máxima podría alcanzar 97 grados Fahrenheit (36 centígrados) en la frontera de California con Baja California.

“Se espera que se empaten o rompan numerosos récords diarios de temperatura, y algunas áreas podrían romper récords históricos para el mes de marzo”, señaló el NWS.

The latest NWS NDFD forecast shows a maximum temperature of 115°F near the Salton Sea next Thursday. This would smash the previous March national record of 108°F and even exceed the April national record of 113°F if it verifies. #CAwx pic.twitter.com/PLkfMgG5de — California Wildfire Tracking (@CaliFireTracker) March 13, 2026

Agregó que el calor permanecerá el fin de semana y se espera que se intensifique a lo largo de la próxima semana.

Tormenta invernal

Por otro lado, el NWS informó que la tormenta invernal se registrará en la zona del norte y el Medio Oeste, la cual podría iniciar este viernes.

🌨️Confidence continues to increase in a major winter storm producing a swath of heavy snow from the northern High Plains to the Great Lakes this weekend. Whiteout conditions & exceptional snowfall rates will cause dangerous to even impossible travel conditions at times. pic.twitter.com/yx9AL2thun — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) March 12, 2026

Las zonas donde tendrá más impacto la tormenta invernal serán las Altas Llanuras, que incluyen estados como Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming y Kansas. Después se extenderá a las Llanuras del Norte, al Medio Oeste, así como a Nueva York y la región de Nueva Inglaterra.

Se espera que haya entre seis y 12 pulgadas de nieve en dichas zonas.

“Es probable que una gran tormenta invernal traiga fuertes nevadas y vientos desde las Altas Llanuras hasta los Grandes Lagos este fin de semana. Esperen condiciones peligrosas de viaje con más de seis pulgadas (15 centímetros) de nieve y ráfagas de viento de hasta 50 millas (80 kilómetros) por hora”, advirtió el NWS.

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