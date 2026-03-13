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Por qué EE. UU. tendrá una “anormal” ola de calor y una tormenta invernal a la vez durante el fin de semana
Durante el fin de semana EE. UU. experimentará una "anormal" ola de calor y una tormenta invernal que podría dejar hasta 12 pulgadas de nieve.
FOTO ILUSTRATIVA. Unos niños se refrescan en una cascada del parque The Yards durante una jornada de calor y humedad en Washington D. C., EE. UU., el 17 de julio de 2023. (Foto Prensa Libre: EFE)
Durante el fin de semana, las autoridades estadounidenses informaron que habrá una ola de calor “anormal” y una tormenta invernal al mismo tiempo, que podría dejar hasta 12 pulgadas de nieve.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las altas temperaturas comenzarán a registrarse este viernes 13 de marzo en estados como Nuevo México, Nevada, Colorado, Utah y California.
En California, las autoridades informaron que en zonas como Los Ángeles y San Diego hay alertas de “calor moderado a alto”, e incluso se habla de “temperaturas peligrosas en la costa californiana”.
Según el NWS, la temperatura máxima podría alcanzar 97 grados Fahrenheit (36 centígrados) en la frontera de California con Baja California.
“Se espera que se empaten o rompan numerosos récords diarios de temperatura, y algunas áreas podrían romper récords históricos para el mes de marzo”, señaló el NWS.
Agregó que el calor permanecerá el fin de semana y se espera que se intensifique a lo largo de la próxima semana.
Tormenta invernal
Por otro lado, el NWS informó que la tormenta invernal se registrará en la zona del norte y el Medio Oeste, la cual podría iniciar este viernes.
Las zonas donde tendrá más impacto la tormenta invernal serán las Altas Llanuras, que incluyen estados como Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming y Kansas. Después se extenderá a las Llanuras del Norte, al Medio Oeste, así como a Nueva York y la región de Nueva Inglaterra.
Se espera que haya entre seis y 12 pulgadas de nieve en dichas zonas.
“Es probable que una gran tormenta invernal traiga fuertes nevadas y vientos desde las Altas Llanuras hasta los Grandes Lagos este fin de semana. Esperen condiciones peligrosas de viaje con más de seis pulgadas (15 centímetros) de nieve y ráfagas de viento de hasta 50 millas (80 kilómetros) por hora”, advirtió el NWS.
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