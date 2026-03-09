Guatemala tendrá ambiente cálido mientras se aproxima un frente frío, según pronóstico del 9 al 13 de marzo 

El boletín compartido por el Insivumeh detalla cómo será el clima en cada región de Guatemala a partir de este lunes 9 y hasta el viernes 13 de marzo.

El pronóstico indica niebla o neblina en la mañana y durante la noche, poca nubosidad alternando con nubosidad dispersa, y ambiente cálido y brumoso durante el día.

Según el Insivumeh, a partir del jueves incrementará la nubosidad y la posibilidad de lloviznas y/o lluvias en regiones del norte y Caribe, por el acercamiento de un frente frío débil al norte de la península de Yucatán, México.

También se prevé frío durante la noche y la madrugada en los altiplanos central y occidental.

El Insivumeh recomienda no exponerse al sol durante periodos prolongados, debido a las altas temperaturas que se pronostican para esta semana, y mantenerse hidratado si es necesario.

Para la meseta central, que incluye la capital, se prevé niebla en la mañana, poca nubosidad alternando con cielo parcialmente nublado y ambiente cálido y brumoso. Además, se espera incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde, con posibilidad de lloviznas y/o lluvias dispersas. El viento será del norte y nordeste ligero, con posibilidad de cambio al sur durante la tarde.

En las regiones del Pacífico habrá poca nubosidad, ambiente cálido e incremento de nubosidad en la tarde, con posibilidad de lluvias de corta duración en la bocacosta y el suroccidente. El viento será del sur y suroeste, de ligero a moderado.

En la región del Motagua y valles del oriente se prevén áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana, cielo parcialmente nublado alternando con poca nubosidad y ambiente cálido durante el día.

El viento será del nordeste, de ligero a moderado, y en zonas de montaña no se descarta la presencia de lloviznas y/o lluvias dispersas.

En la región norte, Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte hay posibilidad de lloviznas y/o lluvias en horas de la tarde y noche, con mayor probabilidad a partir del jueves.

Temperaturas máximas

La capital: 26°C a 28°C

Altiplano central y occidental: 24°C a 31°C

Regiones del Pacífico: 34°C a 36°C

Región norte: 33°C a 35°C

Alta Verapaz: 26°C a 28°C

Región del Motagua y valles del oriente: 36°C a 38°C

Caribe: 31°C a 33°C

