Tormentas, nevadas y ¿tornados?: cómo estará el clima en EE. UU. del 10 al 12 de marzo

Este 10 de marzo, las autoridades estadounidenses informaron sobre las condiciones climáticas previstas para los próximos días, en los que predominarán tormentas eléctricas, inundaciones e incluso la posible formación de tornados.

De acuerdo con el reciente boletín informativo del Servicio Meteorológico Nacional, se prevén tormentas severas en áreas del Medio Oeste y las Grandes Llanuras.

Debido a la aparición de un patrón atmosférico, se presentarán condiciones climáticas severas desde la zona de los Grandes Lagos hasta el valle del Missouri y el oeste de Texas.

El NWS afirmó que el Centro de Predicción de Tormentas emitió una alerta de riesgo de clima severo de nivel 3 de 5, ya que las tormentas podrían causar granizo, vientos fuertes y la formación de tornados.

El NWS señaló que la formación de tornados podría ocurrir en el norte de Estados Unidos, mientras que se prevén granizo y vientos en la zona sur del país.

Scattered severe thunderstorms are forecast from the southern Plains to the southern Great Lakes region, with the greatest coverage currently expected across parts of the Midwest, and also from southwest into north. The environment in the Upper Midwest will conditionally support… pic.twitter.com/XH41fS2zKY — National Weather Service (@NWS) March 10, 2026

Para el 11 de marzo, el NWS afirma que las tormentas se movilizarán hacia el este de Estados Unidos, sobre todo en las áreas del valle de Ohio, el Atlántico medio, el valle de Tennessee y el este de Texas.

Otra de las zonas donde se esperan lluvias intensas e incluso fuertes nevadas es el noroeste de Estados Unidos.

Scattered severe thunderstorms are forecast Tuesday from the southern Plains into the southern Great Lakes vicinity. Thunderstorms may also produce heavy to excessive rain that could pose a flooding threat from central Texas into southern Oklahoma and northern Missouri into… pic.twitter.com/TgESuSojin — National Weather Service (@NWS) March 10, 2026

Según el NWS, la llegada de un río atmosférico podría causar humedad y, por consiguiente, más precipitaciones en esa región.

Finalmente, en zonas montañosas como las Cascades y las Olympics podrían presentarse fuertes nevadas, mientras que en las zonas bajas habría riesgo de inundaciones.

