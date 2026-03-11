¿California a 90°C?: Calor extremo se registrará en EE. UU. y estas serán las zonas más afectadas

Las autoridades meteorológicas de EE. UU. informaron recientemente que en buena parte del país se prevén días con temperaturas muy por encima de la media.

Según el boletín informativo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), en gran parte de Estados Unidos las temperaturas oscilarán entre 15 y 90 grados en diferentes estados y zonas.

Por ejemplo, en el valle de Ohio las temperaturas oscilarán entre 15 y 21 °C, mientras que en el norte de la costa atlántica central se registrarán entre 26 y 29 °C.

"Es posible que se alcancen o se superen numerosos récords diarios de temperaturas máximas. Sin embargo, el notable frente frío que se aproxima traerá un fuerte descenso de las temperaturas hasta alcanzar condiciones más propias de la estación", detalla el NWS.

El jueves 12 de marzo el NWS prevé temperaturas de entre 40 y 50 grados desde el valle de Ohio hacia el este, y entre 60 y 70 grados en el sureste de EE. UU.

As spring temperatures warm up, beach season isn't far behind. Before leaving for the beach, check the official surf zone forecast: https://t.co/g7BdsuX001



Arrive knowing the local weather, surf, and tides. Look to see if there are statements regarding waves, dangerous currents,… pic.twitter.com/8GvrSp2R7L — National Weather Service (@NWS) March 10, 2026

El NWS afirma que el jueves será el día en que se prevé un "aumento marcado en las temperaturas", sobre todo en gran parte de las llanuras del norte central, con temperaturas de entre 60 y 70 grados.

En gran parte del oeste de EE. UU. se registrarán temperaturas de entre 60 y 70 grados en zonas como la Gran Cuenca; de 70 a 80 grados en California, y de 80 a 90 grados en el desierto del suroeste.

Well above average, Spring-like temperatures continue for much of the eastern U.S. with numerous daily record-breaking highs possible today and Wednesday. A strong cold front will begin pushing across the U.S. starting in the northern Plains on Saturday, then to the east coast by… pic.twitter.com/m4jtf8OTmX — National Weather Service (@NWS) March 10, 2026

"Desde el noroeste del Pacífico hasta el norte de las Montañas Rocosas seguirá haciendo frío, con máximas principalmente de entre 40 y 50 °F", finalizó el NWS.

