Por qué un hombre asesinó a su exnovia en California y después se quitó la vida

El Departamento de Policía de San José reveló más detalles del caso de un hombre que habría matado a su exnovia en California y después se quitó la vida.

Los hechos ocurrieron el 25 de febrero, cuando el hombre, de 43 años, identificado como Edgard Altamirano, le habría disparado a su exnovia, de 24 años, mientras ella tomaba un descanso en el estacionamiento de un centro comercial.

Medios como Univisión señalaron que el hombre, luego de dispararle varias veces a su exnovia, se disparó a sí mismo.

Cuando llegaron las autoridades, reportaron que el hombre y la mujer fueron declarados muertos a las 11.40 horas.

El policía Jorge Garibay afirmó que las autoridades no tenían registro de denuncias de violencia doméstica de la expareja.

Luego de la muerte de la joven, su actual pareja y su familia la recordaron como una mujer “apasionada, amable y cariñosa”.

Un hombre de 43 años asesinó a su expareja, de 24, y luego se quitó la vida en San José. https://t.co/WL6IgB9Cit — Primer Impacto (@PrimerImpacto) February 26, 2026

La pareja de la víctima señaló que ella y su exnovio habían tenido una relación problemática, que finalizó hace varios meses.

De forma preliminar, la identidad de la joven no ha sido revelada por las autoridades.

