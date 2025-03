Presentan cargos contra líder de la mara Salvatrucha en Nueva York y podría enfrentar pena de muerte

La acusación incluye además a una docena de otros altos líderes de la pandilla, declarada el pasado mes por EE.UU como una organización terrorista, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

Indica que el líder de la MS-13, que estuvo fugitivo durante tres años y era uno de los diez más buscados por el FBI, dirigió las actividades de las Mara Salvatrucha, como también se conoce a esta pandilla, en Estados Unidos, El Salvador, México y otros lugares durante las últimas dos décadas.

El salvadoreño, arrestado el lunes en Veracruz (México) en un operativo conjunto de autoridades mexicanas y el FBI, está acusado de conspirar con fines de extorsión, conspirar para proporcionar y ocultar apoyo material y recursos a terroristas, narcoterrorismo y conspirar para el tráfico de inmigrantes.

Román Bardales y los coacusados ​​han sido parte de la estructura de mando y control de la MS-13, compuesta por Ranfla Nacional, Ranfla en las Calles y Ranfla en Los Penales.

Según la Fiscalía, Román Bardales, de 47 años, fue miembro fundador de la Ranfla en las Calles y supervisó la zona occidental de la MS-13 en El Salvador.

