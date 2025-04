Presumían su robo en Instagram: detienen a ladrones que obtuvieron US$2.6 millones en California

Los tres hombres utilizaron mazos y palancas para asaltar una joyería de lujo en la ciudad de Beverly Hills. Se hicieron con un enorme botín de collares, pulseras y relojes.

El asalto ocurrió en 2022 a plena luz del día y a la vista del personal y los clientes.

Comenzó cuando Ladell Tharpe, de 39 años, y sus dos cómplices se dirigieron a la tienda en un convoy de vehículos, uno de estos robado días antes.

El Departamento de Justicia estadounidense informó que a uno de los ladrones identificado como Jimmy Lee Vernon, de 33 años, se le cayó un celular durante el ataque.

Esto le dio una pista a los investigadores. Pero el descaro de Tharpe también impulsó la investigación.

