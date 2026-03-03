¿Problemas con Facebook? usuarios reportan caída de la red social de Meta

¿Problemas con Facebook? usuarios reportan caída de la red social de Meta

Usuarios en redes sociales han reportado numerosos problemas dentro de la red social de Facebook.

Facebook

Fotografía de archivo del 8 de noviembre de 2017 de una persona señalando la aplicación de Facebook en Kaarst (Alemania). (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 3 de febrero, usuarios en redes sociales han reportado problemas para ingresar a la plataforma de Meta, Facebook.

Los internautas, mediante otras plataformas digitales, han dicho que han tenido dificultades para acceder a la red social, ya sea en su versión de escritorio o para teléfonos.

Según el sitio Downdetector, plataforma que registra errores en varios servicios populares, los problemas con Facebook comenzaron alrededor de las 15 horas y han permanecido durante la tarde de este martes.

De acuerdo con esa página, el 61% de los inconvenientes registrados en Facebook ocurre dentro de la plataforma; el 17% corresponde al momento de iniciar sesión y el 11% a errores en la aplicación.

La página ha registrado al menos 10 mil reportes de problemas en Facebook.

Asimismo, en redes sociales como X, los usuarios han reportado problemas para ingresar a Facebook y han compartido imágenes de las fallas en la plataforma.

De forma preliminar, Meta no se ha pronunciado sobre los problemas reportados en su plataforma.

