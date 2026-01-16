¿Problemas con X? Usuarios reportan fallas en la red social de Elon Musk a nivel mundial

¿Problemas con X? Usuarios reportan fallas en la red social de Elon Musk a nivel mundial

En la mañana de este 16 de enero, usuarios en redes sociales han reportado fallas en la red social X y en el chat de inteligencia artificial Grok.

Se reporta caída de la red social X en diversos países del mundo. (Foto Prensa Libre: AFP)

Durante la mañana de este 6 de enero, usuarios a nivel mundial reportaron fallas en la red social X y en el chat de inteligencia artificial Grok.

En concreto, señalaron problemas de acceso a la plataforma, así como dificultades para cargar contenidos.

Según Downdetector, el sitio web donde se registran reportes de fallas de distintas plataformas digitales, X comenzó a fallar este viernes alrededor de las 8 horas.

En total, más de 62 mil personas han reportado problemas con la red social.

En el sitio se detalla que el 57% de los reportes corresponde a la aplicación móvil de X, el 33% al sitio web y el 10% a problemas con los servidores.

Downdetector también registró interrupciones el pasado martes por la mañana.

De acuerdo con Variety, las fallas se originaron en Cloudflare, proveedor de servicios de ciberseguridad.

Hasta el momento, la red social X no se ha pronunciado al respecto.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Redacción EFE

Audiencias EE.UU. Caída Elon Musk  Tendencias de salud y ciencia Twitter X 
