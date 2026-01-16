¿Problemas con X? Usuarios reportan fallas en la red social de Elon Musk a nivel mundial

Durante la mañana de este 6 de enero, usuarios a nivel mundial reportaron fallas en la red social X y en el chat de inteligencia artificial Grok.

En concreto, señalaron problemas de acceso a la plataforma, así como dificultades para cargar contenidos.

Según Downdetector, el sitio web donde se registran reportes de fallas de distintas plataformas digitales, X comenzó a fallar este viernes alrededor de las 8 horas.

En total, más de 62 mil personas han reportado problemas con la red social.

En el sitio se detalla que el 57% de los reportes corresponde a la aplicación móvil de X, el 33% al sitio web y el 10% a problemas con los servidores.

Downdetector también registró interrupciones el pasado martes por la mañana.

De acuerdo con Variety, las fallas se originaron en Cloudflare, proveedor de servicios de ciberseguridad.

Hasta el momento, la red social X no se ha pronunciado al respecto.

