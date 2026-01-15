¿Le ofreció la medalla del Nobel de la Paz? qué ocurrió en la reunión que Trump tuvo con María Corina Machado

María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, visitó este 15 de enero la Casa Blanca, en Washington, para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump.

La reunión —según informaron diversos medios— consistió en un almuerzo privado en la Casa Blanca y duró más de dos horas. Se llevó a cabo doce días después de que las fuerzas estadounidenses efectuaron un operativo en Venezuela para capturar al mandatario Nicolás Maduro.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que la líder opositora le habría entregado a Trump su medalla del Nobel de la Paz, además de reiterarle que cuenta con él para “liberar Venezuela”. Sin embargo, no aclaró si le entregó la distinción o si simplemente se la enseñó.

El gesto ha generado diversas reacciones, ya que los estatutos del Instituto Nobel establecen que, en caso de que Machado entregara la medalla a Trump, ese reconocimiento es personal e intransferible.

Sin embargo, ni Donald Trump ni la Casa Blanca han confirmado esta información, ni han publicado fotografías de ese momento en las redes sociales oficiales.

La opositora venezolana María Corina Machado expresó que le “presentó” al presidente de EE.UU., Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz que ganó el año pasado.



La opositora venezolana María Corina Machado expresó que le "presentó" al presidente de EE.UU., Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz que ganó el año pasado.

La política dijo que le contó al mandatario un episodio que involucra al marqués de Lafayette, militar…

“Le presenté al presidente de Estados Unidos la medalla del Premio Nobel de la Paz”, dijo Machado a la prensa en el Capitolio.

Machado contó que le relató a Trump un episodio que involucra al marqués de Lafayette —militar francés que se alistó en las filas del Ejército de las trece colonias en la guerra de independencia de Estados Unidos— y a Simón Bolívar, héroe de la independencia venezolana y de otros países de Sudamérica.

María Corina Machado: "Le decía al presidente Trump que, hace 200 años el general La Fayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara de George Washington... 200 años después los venezolanos le damos al presidente Trump la medalla del Nobel en retribución" pic.twitter.com/506yWADCu7 — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 15, 2026

La opositora explicó que “hace 200 años” Lafayette le regaló a Bolívar una medalla con el rostro de George Washington, comandante de los independentistas estadounidenses y primer presidente del país.

“Bolívar desde entonces conservó esa medalla por el resto de su vida. De hecho, cuando uno ve sus retratos puede ver la medalla”, expresó Machado.

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha entregado su medalla del premio Nobel de la Paz a Trump. Machado ha asegurado que Trump le ha expresado “cuánto le importa” la situación en Venezuela y que está “comprometido con la libertad de todos los venezolanos”… pic.twitter.com/7sYLTFWr32 — EL PAÍS América (@elpais_america) January 15, 2026

“Lafayette se la dio como un símbolo de hermandad entre la gente de EE. UU. y la de Venezuela en la lucha contra la tiranía. Doscientos años después, el pueblo de Bolívar le está devolviendo al líder de Washington una medalla, en este caso la del Premio Nobel de la Paz, como reconocimiento a su compromiso con nuestra libertad”, añadió.

Por otro lado, el Nobel Peace Center afirmó en la red X que quienes poseen esta distinción pueden disponer de la medalla como deseen.

María Corina Machado entregó a Donald Trump la medalla original de oro del Premio Nobel de la Paz 2025 durante su reunión privada en la Casa Blanca.

No fue una réplica ni un gesto simbólico menor: se trató de la medalla original de oro concedida a Machado, acompañada de una placa… pic.twitter.com/2uHSzadUnA — David Alandete (@alandete) January 15, 2026

“Una medalla puede cambiar de manos, pero no el título de laureado del Premio Nobel de la Paz”, aclaró el Nobel Peace Center.

¿Cómo es la medalla?

La medalla del Nobel de la Paz está acuñada en oro, mide menos de siete centímetros de diámetro y presenta un retrato de Alfred Nobel.

Se trata de un diseño que no ha sido alterado en más de 120 años.

