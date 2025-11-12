Qué debe pasar este 12 de noviembre para que termine el cierre de Gobierno más largo en EE. UU.

Este 12 de noviembre es una fecha importante para el Gobierno federal de EE. UU., ya que, luego de siete semanas de receso, la Cámara de Representantes retomará sus sesiones para votar una extensión presupuestaria, lo que pondría fin al cierre gubernamental más largo de la historia.

Los medios estadounidenses prevén que la sesión de la Cámara comenzará alrededor de las 17.00 horas de Washington (22.00 GMT), y se espera que la decisión definitiva se conozca pasadas las 19.00 horas (00.00 GMT del jueves 13 de noviembre).

Estos horarios pueden variar en el transcurso del día, ya que la sesión podría alargarse o retrasarse en función del debate dentro de la Cámara de Representantes.

A priori, la Cámara deberá votar el proyecto de extensión del presupuesto, aprobado por el Senado el pasado lunes.

Si la Cámara aprueba dicho proyecto, este pasará al escritorio del presidente Donald Trump, quien, al firmarlo, pondrá fin al cierre de Gobierno más largo registrado.

Dicho cierre, que ha durado aproximadamente 43 días, ha generado incertidumbre en EE. UU., debido a que miles de empleados públicos no han recibido su salario.

Además, este cierre ha causado retrasos y cancelaciones de vuelos, los cuales, según expertos, podrían tardar varios días en normalizarse, en caso de que la Cámara apruebe el proyecto que permitiría concluir este periodo.

Las expectativas sobre esta reunión de la Cámara aumentan, ya que no ha tenido actividad desde el 19 de septiembre, y se prevé que será la única sesión de la semana.

