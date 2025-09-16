¿Qué empresa comprará TikTok? EE. UU. y China llegan a un acuerdo, según Trump

Washington y Beijing han alcanzado un acuerdo para transferir TikTok a propiedad estadounidense, reportó The Guardian.

De acuerdo con información de CNBC, este tipo de acuerdo se comenzó a dialogar durante la primera administración de Trump. Y durante su segundo mandato, el presidente estadounidense ha extendido el plazo del trato en tres ocasiones desde enero. El lunes 15 de septiembre, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que las potencias habían concluido las negociaciones, informó el mismo medio.

CNBC recopiló las declaraciones de Bessent, quien comentó que los términos comerciales sobre la aplicación estaban listos desde el periodo marzo-abril del presente año, pero los negociadores chinos habían pausado las pláticas por los aranceles del “Día de la Liberación” de Trump.

En enero último, Reuters informó que la Casa Blanca había asignado la responsabilidad de recopilación de datos y gestión de actualizaciones del software de TikTok a la empresa Oracle, bajo el mando de Larry Ellison, quien la semana pasada fue nombrado la persona más rica del mundo de acuerdo con datos de Bloomberg. CNBC confirmó que el presidente Donald Trump ya había declarado su predilección hacia Ellison y su compañía.

Según la información de The Guardian, en septiembre de 2020, Walmart y Oracle estuvieron cerca de comprar la filial estadounidense de TikTok, y tenían planes de crear una nueva entidad. Sin embargo, las negociaciones fueron suspendidas, puesto que la administración Biden decidió que realizaría su propia investigación. A pesar de este bloqueo, el medio reporta que Oracle continúa siendo el proveedor de la nube estadounidense de TikTok, acuerdo que comenzó en 2022.

Qué empresa adquirirá TikTok

Al salir de las negociaciones con China, Scott Bessent informó que la firma se acercaba, sin embargo, no compartió los términos comerciales detrás, informó The Guardian. “No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo. Es entre dos partes privadas”, comentó Bessent con periodistas, después de terminar las pláticas en Madrid.

Ese mismo día, Li Chenggang, el principal negociador comercial chino, confirmó que ambas partes habían alcanzado un marco básico de acuerdo, reportó The Guardian. No obstante, en la misma declaración , Li advirtió estar en contra de los intentos de Washington de continuar reprimiendo a las empresas chinas.

En cuanto a la oficialización del acuerdo, Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos, confirmó que concluiría el proceso después de que el marco acordado reciba la aprobación de los dos presidentes de los respectivos países. Por su parte, Bessent afirmó que los detalles finales se concretarían durante una plática que se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre entre Trump y Xi Jinping, presidente de China.

De acuerdo con reportes de CNN, la administración Trump no ha revelado la empresa estadounidense que adquirirá la aplicación. Pero, el medio afirma que existen especulaciones que el comprador respaldado por el gobierno es Oracle, con Larry Ellison a la cabeza. CNN informa que dicho empresario ya había demostrado ser partidario del presidente en ocasiones previas.