Internacional
¿Qué hará EE. UU.? lo que se sabe de la supuesta instalación nuclear iraní que estaría bajo tierra
Medios como CNN informan sobre la construcción de una supuesta instalación nuclear iraní que estaría bajo tierra.
El presidente Donald Trump se reúne con ejecutivos de importantes compañías de viajes en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 2 de septiembre de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
Un grupo de analistas habría advertido sobre una supuesta instalación nuclear iraní que se encontraría bajo tierra, en medio de las tensiones políticas que existen con EE. UU.
Según CNN, la supuesta instalación nuclear está en Pickaxe Mountain, ubicada cerca del complejo nuclear de Natanz, a aproximadamente 225 kilómetros al sur de Teherán.
Además, CNN ha obtenido imágenes satelitales exclusivas por parte del centro de estudios Center for Strategic and International Studies (CSIS), en las que se observan las obras de construcción en la montaña Pickaxe.
El medio cita declaraciones de analistas de CSIS, quienes señalan que la instalación subterránea estaría diseñada para ser un refugio seguro para el programa nuclear iraní.
Por su parte, el presidente Donald Trump amenazó la semana pasada con atacar la montaña Pickaxe y aseguró que EE. UU. tenía conocimiento de "quienes se movían" a través de la instalación iraní.
Sin embargo, tanto CNN como CSIS han dicho que la supuesta instalación iraní podría representar un objetivo difícil de atacar para EE. UU., incluso para las "armas no nucleares más potentes" del país.
Aun con ello, CNN ha dicho que EE. UU. estaría elaborando algún tipo de plan para poder atacar este sitio.
Finalmente, los análisis de CSIS afirman que esta instalación que Irán estaría construyendo tendría como objetivo ser, ya sea una planta de ensamblaje de centrifugadoras, una instalación de enriquecimiento o un refugio seguro "relacionado con armas nucleares".
CSIS afirma que la construcción continúa, pero que el sitio aún no está listo para ser utilizado.
Lea también: Cómo la guerra con Irán está redibujando el mapa energético mundial