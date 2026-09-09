¿Qué hará EE. UU.? lo que se sabe de la supuesta instalación nuclear iraní que estaría bajo tierra

Un grupo de analistas habría advertido sobre una supuesta instalación nuclear iraní que se encontraría bajo tierra, en medio de las tensiones políticas que existen con EE. UU.

Según CNN, la supuesta instalación nuclear está en Pickaxe Mountain, ubicada cerca del complejo nuclear de Natanz, a aproximadamente 225 kilómetros al sur de Teherán.

Además, CNN ha obtenido imágenes satelitales exclusivas por parte del centro de estudios Center for Strategic and International Studies (CSIS), en las que se observan las obras de construcción en la montaña Pickaxe.

El medio cita declaraciones de analistas de CSIS, quienes señalan que la instalación subterránea estaría diseñada para ser un refugio seguro para el programa nuclear iraní.

Por su parte, el presidente Donald Trump amenazó la semana pasada con atacar la montaña Pickaxe y aseguró que EE. UU. tenía conocimiento de "quienes se movían" a través de la instalación iraní.

Sin embargo, tanto CNN como CSIS han dicho que la supuesta instalación iraní podría representar un objetivo difícil de atacar para EE. UU., incluso para las "armas no nucleares más potentes" del país.

Iran has accelerated construction at the deeply buried Pickaxe Mountain site, CNN reports



The activity has raised concerns that Iran may be turning the facility into a uranium enrichment site.



The site is buried deep beneath solid granite, and the US currently has no known… pic.twitter.com/NA8YXYOCHx — Current Report (@Currentreport1) September 9, 2026

Aun con ello, CNN ha dicho que EE. UU. estaría elaborando algún tipo de plan para poder atacar este sitio.

Finalmente, los análisis de CSIS afirman que esta instalación que Irán estaría construyendo tendría como objetivo ser, ya sea una planta de ensamblaje de centrifugadoras, una instalación de enriquecimiento o un refugio seguro "relacionado con armas nucleares".

CSIS afirma que la construcción continúa, pero que el sitio aún no está listo para ser utilizado.

🔴 A suspected underground Iranian nuclear site has seen a surge in construction this year, according to a review of satellite imagery published by US analysts



🔴 The deeply buried site at Pickaxe Mountain is near Natanz where Western intelligence suspects Iran is building an… pic.twitter.com/GfO0Q336wc — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 9, 2026

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