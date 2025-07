Qué impacto podría tener el caso de Jaime Alanis, el migrante muerto tras redada del ICE en California

El migrante mexicano Jaime Alanis, trabajador agrícola, murió tras quedar gravemente herido en una redada de la policía de inmigración en granjas legales de cannabis cerca de Los Ángeles, según confirmó su familia el sábado pasado.

La redada tuvo lugar en Carpinteria y Camarillo, dos localidades rurales del condado de Ventura, a unos 110 km al oeste de Los Ángeles.

"Fue perseguido por agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), y nos dijeron que se cayó desde una altura de más de nueve metros", había indicado la familia.

Las redadas, que se habían efectuado el jueves, registraron fuertes enfrentamientos entre agentes y manifestantes.

"Aunque no estaba siendo perseguido por las fuerzas del orden, este individuo subió al tejado de un invernadero y cayó 10 metros", explicó una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, quien agregó que "la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) llamó inmediatamente a una ambulancia medicalizada al lugar para que lo atendieran lo antes posible".

La muerte del migrante desató más protestas e indignación por la acción del ICE, que justificó el operativo con que se trataba de acciones contra el trabajo infantil.

La cifra de trabajadores agrícolas detenidos el jueves pasado en esta redada migratoria ascendió a 361, entre los que había 14 menores, lo que la convierte en la redada migratoria más grande del ICE en California.

¿Cuáles podrían ser los efectos del hecho?

De acuerdo con medios internacionales, el 13% de los productos agrícolas son cosechados en California, generando millones de dólares a la economía.

Las redadas están causando indignación y molestia a los productores de esa región, que han advertido de graves consecuencias para la producción agrícola.

"Me dan ganas de convocar a una huelga. Dejemos de alimentar a EE. UU. por una semana", le dijo uno de los propietarios agrícolas del lugar donde ocurrieron las redadas a The New York Times.

La Unión de Campesinos Agrícolas, una agrupación activa de EE. UU., principalmente en California, denunció el hecho y varios medios resaltaron que los trabajadores podrían declararse en paro por un tiempo, lo que afectaría a la producción y encarecería los alimentos.

Las consecuencias también son de índole político: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el martes que evaluaba demandar las redadas en EE. UU. tras confirmar la muerte del migrante mexicano.

El descontento por las redadas también está presente dentro de los mismos estadounidenses, de acuerdo con recientes encuestas. De hecho, al menos 20 fiscales generales de igual número de estados de EE. UU. se unieron para pedirle al Congreso la prohibición de las redadas, especialmente con agentes enmascarados.

De acuerdo con los reportes médicos, Jaime Alanis sufrió graves lesiones al caer del techo, "incluyendo fractura de cuello y traumatismo craneoencefálico", consigna el diario Proceso.

Alanis, de 56 años, se convierte en la primera víctima mortal de las última ola de redadas de Trump y podría ser el comienzo de una cruzada contra los operativos antimigrantes impulsados por el presidente republicano, que prometió llevar a término las mayores redadas de la historia de EE. UU.

*Con información de EFE.