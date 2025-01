¿Qué opciones le quedan a TikTok? La red social china busca salvarse de la prohibición en EE. UU.

La aplicación de TikTok se está quedando sin tiempo en los Estados Unidos, tomando en consideración que la red social está afrontando la presión de una ley que le exige desvincularse de su matriz china para poder seguir operando en el territorio estadounidense; ya que si no lo hace, tendrá prohibido funcionar a partir del 19 de enero.

El Congreso de los Estados Unidos aprobó en el 2024 una ley que le exige a la empresa china de tecnología, ByteDance, vender la rama de su plataforma en Estados Unidos, cuyas disposiciones entrarán en vigor un día antes de la toma de posesión de Donald Trump, quien sostiene que TikTok "recopila datos para espiar y difundir propaganda".

Los legisladores estadounidenses justificaron la decisión de prohibir TikTok al argumentar que la plataforma representa "una amenaza para la seguridad nacional debido a la posibilidad de que China pueda acceder a los datos de los usuarios"; a pesar que estas acusaciones han sido negadas reiteradamente por todos los funcionarios en Pekín.

Por su parte, el magnate sudafricano Elon Musk comentó que no estaba de acuerdo en que el congreso estadounidense le pidiera a ByteDance que encontrara un inversor que no sea considerado un adversario del país: "Creo que TikTok no debería estar prohibido en los Estados Unidos, aunque esa prohibición beneficie a X (Twitter)", agregó.

A la plataforma de TikTok le quedan únicamente tres días para decidir su futuro en los Estados Unidos, antes de que la prohíban definitivamente en la nación norteamericana; sin embargo, aún tiene algunas opciones para sobrevivir y así poder seguir operando en el territorio estadounidense, aunque las alternativas son pocas.

La empresa china de tecnología tiene únicamente tres opciones: Vender TikTok, cerrarlo para siempre en el país o intentar mantenerlo abierto por unos días más, con la ilusión de que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, pueda llegar a rescatarlos y defenderlos frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Aunque la decisión de vender la plataforma a otro inversor, aparentemente parece ser la opción más fácil o sensata, ByteDance ha asegurado que no tiene la intención de vender su producto estrella; al punto en el que llegó a negar los rumores sobre la posible venta de TikTok a Elon Musk, uno de los aliados más cercanos de Donald Trump.

De acuerdo con la compañía estadounidense de asesoría financiera, Bloomberg, el magnate sudafricano es la "única persona capaz de concretar la compra de la plataforma asiática", tomando en cuenta que las operaciones estadounidenses de la red social sobrepasan los US$50 mil millones; por lo que se podría llegar a dar una fusión con X.

La red social ha luchado contra la prohibición en Estados Unidos desde el 2022, sin embargo, los voceros de la plataforma han asegurado que, si no se llega a ningún acuerdo con las autoridades estadounidenses, TikTok cerrará por completo el próximo 19 de enero; aunque si le darán la opción a los usuarios de poder recopilar sus datos.

Según Bloomberg, la plataforma planea brindarles a los creadores de contenido una opción para poder descargar su contenido antiguo, si en dado caso se produce el cierre definitivo: "Los usuarios que intenten abrir la aplicación, encontrarán un mensaje en donde se explicará toda la información detallada sobre la prohibición de la red social".

La tercera alternativa es la más arriesgada, ya que prácticamente, TikTok no haría nada e ignoraría por completo las indicaciones del gobierno estadounidense. Si los funcionarios de ByteDance deciden optar por esta opción, los usuarios de la red social no notarán ningún cambio en la aplicación y todo seguirá de la misma manera.

No obstante, las tiendas de aplicaciones estadounidenses, como Play Store o Apple Store, tienen la obligación de eliminar la aplicación de sus plataformas, por lo que no se podrá volver a descargar la aplicación en los dispositivos móviles; sin embargo, las personas que ya tenían TikTok en sus teléfonos, podrán seguir utilizándo la red social.

Lawyers say there would be a “penalty and punishment” for using a VPN to access TikTok in the U.S. after the ban pic.twitter.com/1OcSehiVo0