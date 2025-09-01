Qué pasó con Rudy Giuliani, abogado de Donald Trump y por qué fue hospitalizado en EE. UU.

Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y abogado de Donald Trump, fue hospitalizado en EE. UU. y su vocero reveló los motivos.

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani asiste a una ceremonia en el Memorial del 11-S que conmemora el 21.º aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 11 de septiembre de 2022. (Foto Prensa Libre: EFE)

Rudy Giuliani, abogado de Donald Trump y exalcalde de Nueva York fue hospitalizado el pasado 30 de agosto luego de sufrir un accidente de tránsito en el estado de New Hampshire.

De acuerdo a las declaraciones del portavoz de Giuliani, llamado Michael Ragusa, el abogado de Trump circulaba por una autopista cuando se detuvo para ayudar a una mujer.

Ragusa señaló que Giuliani, de 81 años, ayudó a una mujer que era "víctima de violencia doméstica".

"Giuliani llamó al 911 y esperó con la mujer hasta que la ayuda llegó", afirmó el portavoz del exalcalde.

Luego de ayudar a la mujer, Ragusa dice que Giuliani se subió a su vehículo para retomar su viaje, pero que sorpresivamente otro vehículo impactó desde atrás.

Debido a este accidente, Giuliani sufrió la rotura de una fractura de vértebra torácica, además de lesiones en la pierna y brazo izquierdo, así como contusiones.

El portavoz del abogado afirmó que el accidente no se consideró en ningún momento como "un ataque directo". Tampoco preció el lugar exacto en donde ocurrió la colisión.

¿Quién es Rudy Giuliani?

Giuliani saltó a la fama en las décadas de 1980 y 1990 en la ciudad de Nueva York como fiscal antes de ser elegido alcalde, cargo que desempeñó durante dos mandatos (1994-2001)

Más tarde, en 2008, se postuló sin éxito como presidente de Estados Unidos y posteriormente se convirtió en asesor de Trump -durante su primer mandato-.

Giuliani fue inhabilitado en Nueva York y Washington DC, y se declaró en quiebra después de ser multado con más de US$145 millones por difundir información falsa sobre los trabajadores electorales de Georgia.

