Qué se sabe de los cinco nuevos detenidos vinculados con el robo en el museo de Louvre

La Policía de Francia anunció que, en la noche del pasado 29 de octubre, cinco nuevos sospechosos de haber participado en el polémico robo en el museo del Louvre fueron detenidos.

De acuerdo con declaraciones de la fiscal francesa Laure Beccuau, uno de los detenidos integró el comando de los asaltantes que participaron en el robo.

"Uno de ellos figuraba efectivamente como uno de los objetivos de los investigadores; lo teníamos en la mira", afirmó la fiscal Beccuau.

La autoridad también indicó que las joyas robadas, valoradas en un total de US$100 millones, aún no han sido encontradas.

Las autoridades francesas señalaron que el miércoles encarcelaron a otras dos personas, detenidas el pasado 25 de octubre.

Se señala a estas dos personas como integrantes del comando que entró al museo por una ventana, además de que "habrían reconocido los hechos de forma parcial".

Declaraciones minimalistas

Laure Beccuau señaló que las dos detenciones ocurridas el sábado pasado fueron en un suburbio del norte de París y en el aeropuerto París-Charles de Gaulle.

También declaró que estos dos hombres brindaron declaraciones calificadas como "minimalistas", debido a que habrían proporcionado información vaga sobre el robo.

Ante esto, las autoridades afirman que estas dos personas no estarían involucradas directamente con el robo, sino que habrían sido reclutadas por los asaltantes.

