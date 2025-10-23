Un scooter y 150 muestras de ADN: las nuevas pistas del robo en el museo del Louvre

Más “de 150 muestras de trazas de ADN , papilares y otras fueron realizadas” en los lugares del rocambolesco robo de joyas en el museo del Louvre , afirmó la procuradora de París , Laure Beccuau, quien se mostró “optimista”.

Los análisis “imponen plazos, aunque son prioritarios para los laboratorios“, dijo Beccuau en el diario francés Ouest-France. Los resultados “en los próximos días abrirán tal vez “pistas, especialmente si los autores están fichados“, agregó.

La procuradora explica que la videovigilancia “facilitó seguir” el recorrido de los maleantes “en París y en departamentos limítrofes”.

Mencionó también “imágenes disponibles gracias a las cámaras públicas o privadas (carreteras, bancos, empresas…)” que serán estudiadas.

Destacó la voluntad de “detener lo más pronto posible a los autores para encontrar las joyas antes de que les saquen las piedras y los metales sean fundidos“.

“La resonancia mediática” de “este robo en banda organizada” da “una pequeña esperanza de que los autores no osarán moverse mucho con las joyas“, estimadas en 88 millones da euros. “Quiero ser optimista”, concluyó la procuradora de París.

Reportajes dan la vuelta al mundo desde el domingo y el robo del Louvre, en el centro de la capital francesa. Las autoridades están en busca de los cuatro maleantes que robaron ocho joyas de la corona de Francia, tras un robo espectacular que cuestiona la seguridad del más famoso museo del mundo.

En un nuevo video divulgado, se observa que los delincuentes huyeron en un scooter, hecho que ahora es una nueva pista en el caso.

Nuevas imágenes



Cuatro días después del robo en el Louvre, hoy circularon nuevas imágenes que muestran que las alarmas funcionaron y que los agentes del museo más visitado del mundo informaron de la intrusión a las autoridades.

En las imágenes, tomadas desde un ala del Louvre diferente a donde se encuentra la Galería de Apolo -donde se desarrolló el robo- se ve a dos de los ladrones descendiendo por la escalera de la camioneta de mudanzas que usaron para subir hasta el balcón por el que penetraron en el museo.

“Los individuos van en escúteres. Van a irse del Louvre“, advierten los agentes de seguridad del museo por radio.

Filmado desde el interior del edificio, junto a la ventana, el vídeo dura unos treinta segundos. Termina poco después de que un escúter se aleje a toda velocidad, mientras suenan sirenas a lo lejos.

Las imágenes confirman, en cualquier caso, que las alarmas de las ventanas y vitrinas funcionaron y que los tres guardias de la sala denunciaron la intrusión a las autoridades.

Los investigadores han interrogando a los guardianes del Louvre, especialmente en busca de algún tipo de complicidad interna.

Cuando los ladrones irrumpieron por el balcón de la Galería de Apolo, el detector de alarma se activó inmediatamente y envió una señal al puesto central de seguridad, explicó la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, durante una audiencia ante la Comisión de Cultura del Senado el miércoles.

Uno de los cuatro agentes apostados en la sala realizó una llamada por radio al puesto de mando para informar de la intrusión, continuó Des Cars, reconociendo que la ausencia de cámaras en las fachadas del edificio constituye una vulnerabilidad en el sistema de seguridad.

“Acepto plenamente que, efectivamente, tenemos una debilidad en la protección perimetral del Louvre“, dijo De Cars, quien pidió la instalación de una comisaria de policía dentro del museo.

Cómo ocurrió el robo