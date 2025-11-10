Qué se sabe del accidente aéreo en Colombia en donde tres funcionarios fallecieron

Las autoridades de Colombia informaron este 10 de noviembre sobre un accidente aéreo ocurrido en una zona selvática del país, donde presuntamente tres funcionarios y el piloto fallecieron.

De acuerdo con información preliminar, las personas fallecidas habrían sido funcionarios de la Registraduría Nacional de Colombia. El accidente ocurrió en la zona este del departamento de Vaupés.

"Tras cumplir con su labor durante la primera jornada de inscripción de ciudadanos en puestos de votación, nuestros funcionarios se dirigían en una avioneta hacia Mitú cuando se presentó el accidente, en el que lamentablemente perdieron la vida", afirmó el registrador nacional, Hernán Penagos.

Medios colombianos informaron que los fallecidos fueron identificados como Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes.

Según un comunicado oficial de la Registraduría Nacional de Colombia, ellos se dirigían a Mitú luego de finalizar una jornada de inscripción de ciudadanos, que se llevó a cabo del 6 al 9 de noviembre.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestros funcionarios en Vaupés, Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes, quienes perdieron la vida en un accidente de avioneta cuando regresaban a Mitú, luego de cumplir con su función durante… pic.twitter.com/7sz2sKOKM1 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) November 10, 2025

Además, la Aeronáutica Civil de Colombia informó que la aeronave, que cubría la ruta Yavarate–Papunahua–Bocoa–Mitú, perdió contacto dos minutos después de despegar.

Las autoridades detallaron que la avioneta tenía la matrícula HK-641 y que, al momento de ser localizada, estaba completamente incinerada.

"Se presume que no hay sobrevivientes entre los cuatro ocupantes a bordo", afirmó la Aeronáutica Civil en su comunicado oficial.

Tatiana Morales, coordinadora departamental de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) para el Vaupés, dijo en un video publicado en la red social X que aún se desconocen las causas del accidente.

Con dolor lamentamos el fallecimiento de los funcionarios de la @Registraduria tras un accidente aéreo luego de zonificar a la población en municipios del Vaupés. Enviamos condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. https://t.co/A18926G3qg — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 10, 2025

En redes sociales se han difundido imágenes que presuntamente muestran cómo quedó la avioneta tras el accidente, donde se observan los restos del transporte mientras ardía.

