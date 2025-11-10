Qué se sabe del accidente aéreo en Colombia en donde tres funcionarios fallecieron

Qué se sabe del accidente aéreo en Colombia en donde tres funcionarios fallecieron

De acuerdo a las autoridades colombianas, el accidente habría ocurrido aproximadamente dos minutos después de que la aeronave despegara.

FOTO ILUSTRATIVA. Este 10 de noviembre se confirmó en Colombia un accidente aéreo en donde fallecieron tres funcionarios de la Registraduría Nacional y el piloto. (Foto Prensa Libre: EFE)

Las autoridades de Colombia informaron este 10 de noviembre sobre un accidente aéreo ocurrido en una zona selvática del país, donde presuntamente tres funcionarios y el piloto fallecieron.

De acuerdo con información preliminar, las personas fallecidas habrían sido funcionarios de la Registraduría Nacional de Colombia. El accidente ocurrió en la zona este del departamento de Vaupés.

"Tras cumplir con su labor durante la primera jornada de inscripción de ciudadanos en puestos de votación, nuestros funcionarios se dirigían en una avioneta hacia Mitú cuando se presentó el accidente, en el que lamentablemente perdieron la vida", afirmó el registrador nacional, Hernán Penagos.

Medios colombianos informaron que los fallecidos fueron identificados como Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes.

Según un comunicado oficial de la Registraduría Nacional de Colombia, ellos se dirigían a Mitú luego de finalizar una jornada de inscripción de ciudadanos, que se llevó a cabo del 6 al 9 de noviembre.

Además, la Aeronáutica Civil de Colombia informó que la aeronave, que cubría la ruta Yavarate–Papunahua–Bocoa–Mitú, perdió contacto dos minutos después de despegar.

Las autoridades detallaron que la avioneta tenía la matrícula HK-641 y que, al momento de ser localizada, estaba completamente incinerada.

"Se presume que no hay sobrevivientes entre los cuatro ocupantes a bordo", afirmó la Aeronáutica Civil en su comunicado oficial.

Tatiana Morales, coordinadora departamental de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) para el Vaupés, dijo en un video publicado en la red social X que aún se desconocen las causas del accidente.

En redes sociales se han difundido imágenes que presuntamente muestran cómo quedó la avioneta tras el accidente, donde se observan los restos del transporte mientras ardía.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

