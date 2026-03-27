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¿Por conducir bajos efectos del alcohol? Por qué Tiger Woods fue detenido en Florida
Las autoridades estadounidenses informaron que Tiger Woods se accidentó en Florida y posteriormente fue detenido.
LOS ANGELES (United States), 23/02/2026.- American golfer Tiger Woods is introduced during the final round of the 2026 Genesis Invitational at Riviera Country Club in Los Angeles, California, USA, 22 February 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES
Este 27 de marzo, la Policía de Florida informó que el golfista Tiger Woods se ha visto involucrado en un accidente de tránsito en la carretera de Jupiter Island.
De acuerdo con la oficina del sheriff del condado de Martin, Woods, de 50 años, sufrió el accidente alrededor de las 14 horas, hora local, y aún se desconocen las causas del hecho.
Medios estadounidenses difundieron varias fotografías del vehículo de Woods, el cual quedó volcado sobre el lado izquierdo.
Posteriormente, las autoridades agregaron que detuvieron a Woods, ya que se habría negado a someterse a una prueba de orina para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol.
"Woods ha sido acusado de conducir bajo la influencia (DUI), con daños a la propiedad, y de negarse a someterse a una prueba legal", dijo un oficial de la oficina del sheriff en una conferencia de prensa.
Añadió que Woods dio negativo a la prueba posteriormente, pero afirmó que el estado del deportista mostraba signos de "deterioro".
Agregó que Woods no sufrió heridas por el accidente. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue cuestionado este viernes por el accidente de Woods, y dijo que "se sentía muy mal por él" ya que lo califica como "un gran amigo suyo y una gran persona".
No es la primera vez que Tiger Woods ha estado vinculado a accidentes de tránsito.
Por ejemplo, en febrero del 2021 el golfista sufrió varias fracturas en la tibia y el peroné luego de accidentarse en Los Ángeles.
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