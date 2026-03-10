Qué se sabe del caso de un hombre que empujó a dos personas a las vías de un metro de Nueva York

Qué se sabe del caso de un hombre que empujó a dos personas a las vías de un metro de Nueva York

Un hombre habría empujado a dos personas a las vías de un metro de Nueva York.

FOTO ILUSTRATIVA. Personas ingresan a la estación del tren Lafayette este viernes, en Nueva York. (Foto Prensa Libre: EFE)

Medios estadounidenses informaron el pasado 8 de marzo sobre el caso de un hombre que habría empujado a dos personas a las vías del metro de Ciudad de Nueva York.

Los hechos ocurrieron en una estación del metro de Manhattan y las autoridades calificaron el hecho como “un ataque aparentemente no provocado”.

Según las autoridades, el incidente ocurrió a las 11 horas, cuando las víctimas se encontraban en el andén y, sin previo aviso, un hombre las empujó a las vías del metro.

Al caer a las vías, varios testigos se acercaron rápidamente para auxiliar a los agredidos, quienes, según la policía, tenían 31 y 83 años.

Las personas que estaban en el andén lograron rescatarlos, y luego fueron trasladados a un centro asistencial. Las autoridades informaron que ambos se encuentran estables.

Por otro lado, la policía continúa la búsqueda del sospechoso, quien fue descrito como un hombre de aproximadamente 30 años que vestía una chaqueta gris.

De forma preliminar, las autoridades no han efectuado arrestos en relación con el caso y señalaron que aún investigan las cámaras de seguridad en los alrededores del metro para localizar al sospechoso.

