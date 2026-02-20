¿Qué es el Título 18? La ley federal que utiliza el ICE para detener a ciudadanos estadounidenses

Durante la mañana de este viernes 20 de febrero, el zar fronterizo de la Administración del presidente estadounidense Donald Trump, Tom Homan, aseguró que las redadas migratorias continuarán en todo el territorio de Estados Unidos, a pesar del cierre parcial que presentó el Departamento de Seguridad Nacional el domingo 15 de febrero.

“Los agentes no recibirán pago, pero parece que ya se están acostumbrando. Así que no, nuestra misión, la razón por la que el presidente Donald Trump fue elegido, continúa. Tenemos la frontera más segura en la historia de esta nación. Tenemos cifras récord de arrestos y deportaciones que continuarán”, agregó el oficial de inmigración.

Sin embargo, las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) siguen generando indignación en algunas comunidades que residen en los Estados Unidos, principalmente entre los ciudadanos estadounidenses que denunciaron ser víctimas de detenciones por parte de los oficiales migratorios.

Ante esta situación, las cadenas de televisión estadounidenses Telemundo y Univisión reportaron que, desde comienzos de febrero, el ICE utiliza una ley federal de EE. UU. con la que justifica estas acciones, conocida como el Título 18 del Código de los Estados Unidos, aunque el Departamento de Seguridad Nacional la denomina USC 111.

¿Qué es el Título 18?

Desde diciembre de 1948, el Título 18 del Código de los Estados Unidos es la base del derecho penal federal en la nación, debido a que regula delitos, procedimientos penales, prisiones y delincuencia juvenil. Además, abarca crímenes contra el gobierno, fraudes y delitos sexuales, e incluye normas severas sobre la pornografía infantil.

No obstante, en el caso del ICE, los oficiales utilizan el Título 18 para “detener a toda persona que agreda, resista, se oponga, impida, intimide o interfiera por la fuerza con cualquier individuo que esté en el ejercicio de sus funciones oficiales”, ya que las autoridades de inmigración catalogan estas acciones como crímenes contra el gobierno.

Frente a este escenario, esta ley federal ha sido esencial para que los agentes del ICE puedan detener a ciudadanos estadounidenses, principalmente en Minnesota, Illinois, California y Oregón, donde decenas de manifestantes se han concentrado para protestar contra las acciones de los agentes migratorios y el Departamento de Seguridad.

Por lo tanto, debido al Título 18 del Código de los Estados Unidos, decenas de ciudadanos estadounidenses han sido detenidos y trasladados a centros de detención para inmigrantes, donde permanecen durante varias horas antes de ser liberados sin que se les impute ningún cargo, a menos que hayan cometido un delito grave en la nación.

Stephen Miller detectó la ley federal

De acuerdo con la cadena de noticias norteamericana Fox News, el asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Donald Trump, Stephen Miller, emitió un mensaje a los oficiales del ICE, en el que les manifestó que el Título 18 de los Estados Unidos los protege de “cualquiera que les ponga la mano encima o intente detenerlos”.

Dadas las circunstancias, el abogado de derechos civiles que defiende al estado de Minnesota, James Cook, dijo que el gobierno del mandatario republicano, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, presuntamente tiene como objetivo principal “arrestar a quienes, en general, discrepan con la Administración de Donald Trump”.