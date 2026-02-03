Qué temas abordarían Donald Trump y Gustavo Petro en su primera reunión en la Casa Blanca

Qué temas abordarían Donald Trump y Gustavo Petro en su primera reunión en la Casa Blanca

Trump y Petro se reunieron este 3 de febrero por primera vez en la Casa Blanca, tras numerosos intercambios de palabras entre ellos en redes sociales.

COLOMBIA-US-DIPLOMACY-PETRO-TRUMP

Imagen difundida por la oficina de prensa de la Presidencia colombiana en la que se ve al presidente colombiano Gustavo Petro (izquierda) caminando junto a su homólogo, el presidente estadounidense Donald Trump (centro), durante una reunión en la Casa Blanca en Washington el 3 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)

Este 3 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump recibió en la Casa Blanca al mandatario colombiano Gustavo Petro, en la que fue la primera reunión cara a cara entre ambos líderes.

Fue aproximadamente a las 11 horas (16 GMT) cuando el vehículo que transportaba a Petro lo dejó en la entrada de la Casa Blanca, donde Trump y otros dignatarios lo esperaban.

La reunión duró más de dos horas y se desarrolló a puerta cerrada, sin acceso a la prensa.

Aunque de momento no se conocen los temas que abordaron Trump y Petro, el mandatario colombiano escribió en sus redes sociales, antes de entrar a la reunión, que uno de los asuntos sería la lucha contra el narcotráfico.

"Abordaríamos la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios", afirmó Petro en X antes de ingresar a la reunión con Trump.

El mandatario estadounidense, por su parte, declaró que en la reunión hablarían sobre la droga que se produce en Colombia.

"Vamos a hablar de drogas, porque enormes cantidades de drogas salen de su país", dijo Trump previo al encuentro.

Posteriormente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a la cadena Fox News que Donald Trump entró "con muy buena disposición" a la reunión con Petro.

Además, en redes sociales se dio a conocer que el mandatario estadounidense le dijo a Petro que fue "un gran honor conocerlo" y que "ama Colombia", por medio de una tarjeta.

Petro también publicó una fotografía en sus redes sociales donde se observa el libro Trump, the art of the deal, firmado por el presidente estadounidense con el mensaje: "Eres genial".

"¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés", escribió Petro en redes.

Lea también: “Es una amenaza real”: Gustavo Petro habla con la BBC sobre la posibilidad de una acción militar de EE.UU. en Colombia y sobre su llamada con Trump

