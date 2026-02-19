¿Quién era Lorth Sim? El migrante que murió bajo custodia del ICE en Miami

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. informó recientemente sobre el fallecimiento de un presunto delincuente extranjero que estaba bajo custodia de agentes en un centro correccional de Miami.

Según información publicada en el portal oficial del ICE, el migrante, identificado como Lorth Sim y originario de Camboya, estaba señalado por varios delitos, además de haber sido arrestado en múltiples ocasiones.

El ICE detalló que el hombre, de 59 años, fue encontrado inconsciente en su celda y declarado muerto a las 7 horas de este jueves, a pesar de los múltiples intentos del personal médico por salvarle la vida.

La causa de la muerte aún se encuentra bajo investigación, según la misma fuente.

En cuanto a los antecedentes del migrante, el ICE indicó que fue arrestado por primera vez en 1989 por alteración del orden público; en 1996, por exposición indecente; y en 2005, por hurto.

Por estos delitos, Sim habría recibido sentencia suspendida y libertad condicional, sin pena de prisión.

Reports indicate a man died in ICE custody at Indiana's Miami Correctional Facility.



Lorth Sim's family deserves answers, and so do the American people. ICE has shown they have a disregard for human life. We need to know exactly what caused Lorth's death.



I'm demanding DHS… — André Carson (@RepAndreCarson) February 18, 2026

En 2006, Sim fue arrestado por agentes del ICE, y un juez de inmigración ordenó su deportación a Camboya, su país de origen.

Fue hasta el 30 de diciembre del 2025 cuando agentes del ICE llegaron a su oficina en Boston para notificarle su arresto y que permanecería bajo custodia.

Finalmente, el ICE de Boston transfirió a Sim a la custodia de ICE Chicago el pasado 5 de enero del 2026.

“Sim ingresó a Estados Unidos como refugiado en 1983 y obtuvo la residencia permanente legal en 1986”, concluyó el ICE.

Lea también: Redadas migratorias continuarán en EE. UU. pese al cierre parcial del DHS, afirma Tom Homan