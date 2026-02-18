“Quiero saber si lo deportarán”: las supuestas declaraciones de la esposa del guatemalteco acusado de la muerte de una maestra en Georgia

En Georgia ha causado conmoción la muerte de una docente, a raíz de un accidente de tránsito provocado supuestamente por un migrante guatemalteco, cuando este intentaba escapar de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

El accidente ocurrió el pasado 16 de febrero, cuando el migrante, identificado como Óscar Vásquez, habría intentado huir de una operación migratoria del Departamento de Seguridad Nacional.

En la colisión falleció Linda Davis, maestra de educación especial de la escuela Hesse K-8, cuando se dirigía a su lugar de trabajo.

"La Dra. Linda Davis era un miembro muy querido de nuestra familia escolar y su pérdida nos ha afectado profundamente. Los estudiantes y el personal reaccionarán de diferentes maneras ante el fallecimiento de un miembro de nuestra comunidad escolar", afirmó la escuela Hesse K-8 en un comunicado publicado en redes sociales.

Numerosas reacciones han surgido sobre el accidente. Una de ellas es la de la supuesta esposa del migrante guatemalteco.

De acuerdo con declaraciones del medio estadounidense WJCL, la esposa de Vásquez, quien no brindó su nombre se habría pronunciado sobre el hecho y explicó qué hacía su esposo el día del accidente.

Según la mujer, Vásquez habría salido la madrugada del lunes para recoger materiales para su empresa de construcción.

La mujer describió a su esposo como una persona trabajadora, y afirmó que cree que él no tenía intención de lastimar a nadie.

"Es una buena persona, cariñoso, muy afectuoso y trabajador. Ayer simplemente salió a trabajar, pero lo que pasó... pasó, y toda la culpa recae sobre él", dijo la mujer, según el medio WJCL.

También expresó que lo único que desea es contactarse con él, saber qué sucederá y si será deportado.

Cuando un periodista de WJCL le preguntó qué haría si Vásquez es deportado, ella respondió que "se iría también con él".

Actualmente, Vásquez enfrenta cargos por homicidio vehicular en primer grado, conducción imprudente, manejar sin licencia válida e incumplimiento de normas de tránsito.

