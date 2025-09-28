Quién es Angélica Yetsey Terrini, la actriz y modelo venezolana que investigaron en la muerte de B King y Regio Clown

La venezolana Angélica Yetsey Torrini León, conocida en redes sociales como Angie Miller, fue detenida y posteriormente liberada en el marco de las investigaciones por el homicidio de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown), cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en el Estado de México el 17 de septiembre del 2024.

La detención de Torrini León se efectuó el 23 de septiembre en el municipio de Tlalnepantla de Baz, según confirmó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en un comunicado oficial.

De acuerdo con información publicada por El Financiero, la modelo y creadora de contenido fue arrestada aproximadamente a las 20.15 horas por la Coordinación General de Combate al Secuestro.

La investigación comenzó tras la desaparición de los artistas colombianos el 16 de septiembre, cuando fueron vistos por última vez al salir de un gimnasio ubicado en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. Según reportó El Tiempo, los cuerpos de B King y Regio Clown fueron encontrados al día siguiente, con signos de violencia, en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

La relación entre Torrini León y las víctimas se estableció a partir de registros en redes sociales y testimonios que confirmaron su participación en eventos artísticos junto a los músicos.

En sus cuentas de Instagram, la modelo venezolana había publicado fotografías con ambos artistas, y se refirió en una ocasión a Sánchez Salazar como “mi colombiano favorito”, según consta en una publicación del 11 de septiembre.

¿Quién es Angélica Yetsey Torrini?

Angélica Yetsey Torrini León, de nacionalidad venezolana, es actriz, modelo e influencer en plataformas digitales. Su contenido se enfoca en temas de estilo de vida y moda, además de material dirigido a audiencias adultas que distribuye mediante plataformas especializadas.

Según información de El Financiero, Torrini León había desaparecido el 23 de septiembre, un día después del hallazgo de los cuerpos de los músicos. La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió una ficha de localización tras reportarse su ausencia en la alcaldía Benito Juárez.

El Registro Nacional de Detenciones confirmó que la ciudadana venezolana fue arrestada en la colonia Valle de los Pinos, en Tlalnepantla de Baz, como parte de las pesquisas relacionadas con el caso de homicidio. No obstante, fuentes de la Fiscalía del Estado de México informaron de su liberación el 27 de septiembre al no encontrarse pruebas suficientes en su contra.

Contexto del caso

Los músicos colombianos B King y Regio Clown llegaron a México para ofrecer presentaciones artísticas en la capital. En material audiovisual difundido en redes sociales antes de sus conciertos, aparece Torrini León junto a los artistas, presentada como parte del “talento del espectáculo”.

El 16 de septiembre, fecha de la desaparición de los colombianos, Angélica Yetsey Torrini León fue una de las primeras personas en solicitar ayuda para localizarlos, mediante un mensaje en sus redes: “Hagamos que nuestros amigos regresen a casa”.

La Fiscalía del Estado de México mantiene abierta la investigación por homicidio, mientras las autoridades continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera Lemos.