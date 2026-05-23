Quién es Bettina Anderson, la nueva esposa del hijo de Donald Trump

El nombre de Bettina Anderson acaparó titulares internacionales luego de que se confirmara su enlace matrimonial con Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente de EE. UU.

La modelo y activista filantrópica nació el 9 de diciembre de 1986 en Palm Beach, Florida. Es hija del empresario Harry Loy Anderson Jr. y de la filántropa Inger Anderson. Creció junto a su hermana gemela, Kristina, y otros hermanos.

Su padre alcanzó notoriedad al convertirse en uno de los presidentes de banco más jóvenes de EE. UU., al asumir la dirección del Worth Avenue National Bank con apenas 26 años.

Tras estudiar Historia del Arte, Crítica y Conservación en la Universidad de Columbia, Anderson incursionó en el modelaje y apareció en diversas publicaciones. Entre sus trabajos más destacados figuran la portada de la revista Quest y apariciones en la revista Society.

Revistas especializadas en el estilo de vida de Palm Beach la catalogaron como una de las figuras sociales más representativas de la región.

Compromiso con el medioambiente

Más allá de su faceta pública, Anderson ha dedicado parte importante de su vida a la conservación ambiental.

En el 2007, junto con sus hermanos, fundó Project Paradise, una organización sin fines de lucro orientada a brindar ayuda a comunidades afectadas por desastres naturales.

En el 2021, la organización amplió su alcance hacia asuntos ambientales con la creación del Project Paradise Film Fund, iniciativa que otorga fondos a realizadores audiovisuales para producir documentales sobre la conservación de los ecosistemas naturales de Florida.

Según el sitio oficial de la organización, Anderson es descrita como una apasionada de la protección de la fauna silvestre de Florida y de la preservación de los recursos naturales del estado.

Como buceadora técnica con licencia de rebreather, ha sido testigo directa del impacto que el desarrollo desmedido tiene en las aguas y la vida marina de la región.

La organización opera actualmente bajo el nombre Paradise.ngo, donde Anderson ejerce como directora ejecutiva.

El vínculo con la familia Trump

Los primeros rumores de la relación entre Anderson y Donald Trump Jr. surgieron en el 2024, cuando ambos fueron vistos juntos en Palm Beach. Desde que hicieron su debut oficial como pareja en la investidura presidencial de enero del 2025, ambos aparecieron en numerosos eventos de la Casa Blanca y galas en Palm Beach.

El presidente Donald Trump anunció formalmente el compromiso de su hijo con Anderson durante una fiesta navideña en la Casa Blanca.

Según el certificado de matrimonio obtenido por TMZ, la pareja formalizó legalmente su unión el jueves ante un funcionario del condado de Palm Beach.

La ceremonia fue oficiada por Brad McPherson, abogado especializado en bienes raíces y vinculado desde hace años a la familia Trump.

La información del casamiento de la pareja salió a la luz mientras varios medios internacionales habían informado que la celebración de boda se llevaría a cabo este fin de semana en Bahamas.