Quién es el hermano del “Chapo” Guzmán por el que EE. UU. ofrece US$5 millones

Un documento de la Corte de EE. UU. revela todos los alias y nombres por los que se conoce al familiar del narcotraficante preso y condenado en EE. UU., según un reportaje publicado en larazon.es

El “Guano” estaría disputando el poder con sus sobrinos, ahora conocidos como los “Chapitos” y el “Mayo” Zambada. Su nombre ha salido a la luz tras la condena de Emma Coronel, esposa del Chapo, agrega el reportaje.

En un libro publicado este 2021, el Fixer, su autor, el periodista Miguel Ángel Vega Obeso, colaborador del semanario Ríodoce, afirma haberlo visto una vez en La Tuna, en la casa de la señora María Consuelo Loera Pérez, mamá del Chapo, según un reportaje publicado en Infobae.

Una semana después de que el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República realizaran en Culiacán el decomiso de fentanilo puro más grande de la historia, el Departamento de Estado de EE. UU., anunció que ofrecía US$5 millones por información relevante que llevara a la captura de Aureliano Guzmán, el Guano, hermano mayor del Chapo Guzmán.

La fiscalía general del país vecino del norte señala a el Guano no solo como un traficante de heroína, fentanilo y cocaína. También lo acusa, junto con los hermanos Ruberto, José y Heriberto Salguiero-Nevarez, directamente de ser el responsable de al menos el 63% de las 96 mil muertes por sobredosis ocurridas en EE. UU. entre marzo del 2020 y el mismo mes del 2021.

También puede leer ¿Dónde se encuentra la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán? El misterio sobre en qué lugar Emma Coronel pagará su condena

Todo lo que se dice sobre él es que es un hombre astuto que sabe cómo esconderse en la zona del Triángulo Dorado de México, al que también se le ha atribuido de estar al mando (concentra la mayor producción de marihuana y amapola en México). Sus inicios fueron en la década de los ochenta, comercializando con marihuana. El “Guano” también usa el nombre de “Ki”, “Wano” o “Chente”, entre muchos otros, apunta el reportaje de larazon.es.

Según medios locales, él se mueve sin ningún problema por La Tuna, el poblado de Badiraguato Sinaloa, o los estados de Chihuahua y Durango, cada vez con una identidad diferente para no ser reconocido en ningún momento. Otros rotativos lo definen como “una persona violenta con sangre fía y que apuesta lo que sea para conseguir sus objetivos”.

Aunque su figura ha sido un tanto borrosa en el árbol genealógico de los grandes capos mexicanos, dentro del también llamado cartel del Pacífico ha sido considerado desde hace tiempo como “el verdadero señor de la sierra”, al menos en la zona que comprende el Triángulo Dorado, donde nada se mueve sin su previa autorización.

La Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) lo sitúa al frente de la organización fundada por su hermano menor y sobre él dice que le disputa el poder y los territorios a sus cuatro sobrinos: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López, mejor conocidos ahora como Los Chapitos.

También puede leer Video: Los hijos del Chapo Guzmán organizan posada en honor al capo y esto dicen las autoridades del caso

El “Guano” sería tres años mayor que Joaquín, pero no fue hasta 1994 cuando empezó a hacerse de cierto nombre en la industria criminal, a pesar de que siempre estuvo a la sombra de su hermano.

Lo que se sabe de “el otro Guzmán” es realmente poco, salvo lo que dicen los narcocorridos y las versiones que lo presentan como un hombre astuto que sabe cómo esconderse en la zona del Triángulo Dorado mexicano. Sus inicios en el negocio datan de la década de los ochenta, cuando comerciaba con marihuana.

Uno de los narcocorridos que revelan más sobre la información de Aureliano Guzmán es justo el que lleva su nombre, interpretado por Los Nuevos Rebeldes, en el que señala cómo se mueve sin ningún problema en La Tuna, el poblado de Badiraguato Sinaloa de donde es originaria la familia Guzmán Loera, asegurando que ahora es él el que tiene el mando dentro de la organización criminal fundada por el Chapo e Ismael el “Mayo” Zambada García en la década de los noventa.

Aureliano Guzman-Loera of Sinaloa, MX, and brothers Ruperto, Jose, and Heriberto Salgueiro-Nevarez are wanted for international drug trafficking. Up to $5 mill USD reward for info leading to any arrest and/or conviction. @HSIPhoenix asks people w/ info to pls call 1-520-335-7315 pic.twitter.com/g5XfxuHmsh

— HSI Arizona (@HSIPhoenix) November 6, 2021