Quién es el hombre ejecutado en Florida por el asesinato de una mujer en 1988

El pasado 20 de noviembre, en el sureste de EE. UU., un hombre fue ejecutado por violar y asesinar a una mujer en el año 1988.

El hombre, identificado como Richard Randolph, recibió una inyección letal en una prisión en el norte de Florida, según el Departamento de Prisiones de ese estado.

Randolph fue ejecutado porque, en el 1988, asesinó a una mujer llamada Minnie Ruth McCollum, quien era gerente de una tienda en la que él trabajaba.

Las autoridades señalan que la mujer había descubierto que Randolph intentó forzar la caja fuerte del establecimiento. Fue entonces cuando la violó y la asesinó a golpes.

Se trata de la ejecución número 17 realizada este año en Florida, lo que lo convierte en el estado con más ejecuciones. Le siguen Alabama y Texas.

Estados Unidos ha aplicado la pena capital en 44 ocasiones en el 2025, el mayor número desde las 46 ejecuciones de 2010. En diciembre hay otras tres programadas.

Treinta y seis de las ejecuciones de este año fueron mediante inyección letal, tres por fusilamiento y cinco por hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear ese gas en una máscara hasta asfixiar al condenado.

