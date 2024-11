¿Quién es Marco Rubio? El posible secretario de Estado con raíces latinas nominado por Donald Trump

De acuerdo con The New York Times, un periódico que se distribuye en los Estados Unidos, el presidente electo de la nación norteamericana, Donald Trump, elegirá al actual senador por el estado de Florida, Marco Rubio, como su secretario de Estado; convirtiéndolo en el primer político con ascendecia latina en ocupar dicho cargo.

Marco nació en Miami, Florida, el 28 de mayo de 1971 y es el segundo hijo de los inmigrantes cubanos Mario Rubio y Oria García, quienes emigraron del Caribe en 1956 con la intención de encontrar mejores oportunidades de empleo y poder ofrecerles una mejor educación a sus hijos, quienes llegarían a su vida en los próximos años.

Bilingüe y de familia católica, Marco Rubio se graduó del colegio "South Senior High School" en 1989, para posteriormente estudiar derecho en la Universidad de Miami, donde obtuvo su título de abogado e ingresó rápidamente al mundo de la política, tras ser elegido para la Casa de Representantes de Florida en el 2000.

Seis años después, en 2006, como parte del ala conservadora del Partido Republicano, el floridano se convirtió en el portavoz del Parlamento y, en 2010, consiguió un lugar en el Senado de los Estados Unidos, la cámara alta del Congreso, convirtiéndose en el primer hijo de cubanos en ser legislador del Senado norteamericano.

En abril de 2015, el senador anunció su precandidatura de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos y compitió en el espacio republicano contra los precandidatos: Jeb Bush, Donald Trump, Ted Cruz y Ben Carson; aunque decidió retirarse de la contienda cuando cayó derrotado en Florida frente al magnate neoyorquino.

Durante el primer mandato de Trump, en 2016, Marco Rubio promulgó un proyecto de ley conocido como "Nica Act", que tenía como objetivo limitar el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales, y además, contribuyó a los esfuerzos para endurecer las sanciones económicas en contra del gobierno venezolano y Nicolás Maduro.

Posteriormente, en julio de 2018, Rubio divulgó un proyecto de ley relacionado a los gastos del Congreso con la intención de obligar a las compañías que compran bienes inmuebles en efectivo a revelar a sus propietarios, intentando eliminar a los delincuentes que usan fondos ilícitos y compañías fantasmas anónimas.

Dos meses después, junto con otros 16 miembros del Congreso, Rubio le insistió al gobierno de los Estados Unidos que le impusiera sanciones, bajo la Ley Global Magnitsky, a los funcionarios chinos corruptos que eran responsables de los abusos contra los derechos humanos de la minoría musulmana en la región de Sinkiang.

A inicios de 2024, fue uno de los candidatos para ser el compañero de fórmula vicepresidencial de Donald Trump durante las elecciones, sin embargo, ese cargo fue confirmado para el senador James David Vance, quien se convirtió en el candidato más joven en ser elegido vicepresidente en toda la historia de los Estados Unidos.

No obstante, a pesar de no poder acompañar al magnate neoyorquino en la campaña electoral, Marco Rubio se perfila a ser el próximo secretario de Estado, ocupando uno de los puestos más importantes en el gobierno estadounidense, ya que será el responsable de implementar las decisiones de política exterior del presidente.

