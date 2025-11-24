Quién es Morgan Geyser, la joven que apuñaló a una niña en 2014 en el caso llamado “Slender Man”

El pasado fin de semana, en EE. UU., volvió a resonar el nombre de Morgan Geyser, una joven que en 2014 protagonizó un perturbador momento cuando apuñaló a una de sus compañeras 19 veces, bajo el pretexto de estar influenciada por un personaje popular de internet llamado “Slender Man”.

El sábado pasado, Geyser se habría fugado de un hogar comunitario de Wisconsin, luego de presuntamente liberarse de un brazalete de monitoreo que se le colocó para mantenerla vigilada de forma constante, según autoridades como el Departamento de Correccionales.

Geyser fue detenida el domingo 23 de noviembre en la noche, según medios como ABC, y estos afirmaron que, al momento en que las autoridades le preguntaron sobre su identidad, ella se limitó a decir que “la buscaran en Google”.

Las autoridades señalaron que Geyser fue localizada en una parada de camiones en Illinois junto a un hombre. En un inicio, según la Policía, se negó a dar su nombre real y, en su lugar, dio uno falso.

La joven conmocionó en 2014, cuando tenía 12 años, debido a que, junto a otra adolescente llamada Anissa Weier, atrajo a una compañera de clase a un parque, luego de celebrar una pijamada, para apuñalarla.

"Slender Man" stabbing assailant Morgan Geyser was found Sunday night after she allegedly cut off her Department of Corrections monitoring bracelet and left a Wisconsin group home where she had been a resident, police said.



Read more: https://t.co/ge8WepLNTm pic.twitter.com/UCpAfU7Ov5 — ABC News (@ABC) November 24, 2025

Payton Lautner fue apuñalada 19 veces. Sin embargo, fue encontrada por un ciclista y logró sobrevivir.

Tanto Geyser como Weier fueron juzgadas como adultas posteriormente, y recibieron 40 y 23 años de internamiento en un hospital psiquiátrico, respectivamente. Sin embargo, Geyser obtuvo su liberación bajo supervisión en un hogar comunitario, mientras que Weier fue liberada en 2021.

Ellas aseguraron en su momento que el motivo por el cual cometieron el crimen era para “apaciguar” a un monstruo llamado “Slender Man”.

Este personaje se volvió muy popular en los foros de internet a partir del año 2009, no solo por su apariencia —un hombre sin rostro, blanco, con traje y con extremidades largas—, sino porque era protagonista de muchas historias de terror conocidas en internet como creepypasta.

Tanto Geyser como Weier dijeron que “Slender Man” iba a matar a su familia si no mataban a su compañera de clase. Posteriormente, afirmaron que iban a “vivir con Slender Man” una vez que cometieran el crimen.

