La atrajo por redes sociales: el caso del hombre detenido en EE. UU. tras el hallazgo de una menor en una caja
Las autoridades de EE. UU. señalaron que la menor habría sido contactada por el hombre por medio de la red social Snapchat.
FOTO ILUSTRATIVA. Un hombre fue detenido en Luisiana luego de que la policía encontrara a una menor de 13 años dentro de su casa y encerrada en una caja. (Foto Prensa Libre: EFE)
Medios de EE. UU. informaron sobre el caso de una adolescente que desapareció en Luisiana y fue hallada con vida dentro de una caja, en un sótano de una casa en Pensilvania.
De acuerdo con medios como Univisión, la adolescente, de 13 años, fue encontrada por las autoridades en una caja cubierta con una sábana.
Debido a ello, el Departamento de Policía de Pittsburgh informó sobre la captura de Ki-Shawn Crumity, un hombre de 26 años, señalado de agredir sexualmente a la menor.
El detenido también enfrentará cargos por trata de personas, contacto ilegal con un menor y corrupción de menores.
“La niña fue captada, explotada y abusada sexualmente por desconocidos que la contactaron en internet”, declaró la fiscal general de Luisiana.
Se presume que Crumity contactó a la menor a través de redes sociales, específicamente en Snapchat.
Aparentemente, Crumity le prometió encontrar a una persona de confianza que quisiera adoptarla. Tras ponerse en contacto, las autoridades afirman que la menor viajó entre varios estados hasta llegar a la vivienda de Crumity, ubicada en el vecindario de Brighton Park.
Univisión afirma que una denuncia penal citada por WTAE Pittsburgh señala que la menor dormía en una cama, en el sótano de la vivienda de Crumity, con él y una mujer aún no identificada.
La menor relató que Crumity le proporcionó comida con droga, como cannabis, y que la agredió sexualmente en varias ocasiones.
Las autoridades indicaron que la menor fue trasladada a un hospital.
