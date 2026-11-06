Quién es Stephen Miller, el polémico asesor de Trump ascendido a jefe de Gabinete

Este 6 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Stephen Miller, uno de sus asesores y promotor de algunas de las políticas más controvertidas del mandatario, fue ascendido a jefe de Gabinete de la Casa Blanca.

A partir del lunes 9 de noviembre, Miller ocupará uno de los cargos de mayor rango de la Casa Blanca, en sustitución de Susie Wiles, la primera mujer en desempeñar ese puesto.

El presidente Trump hizo el anuncio este viernes mediante un mensaje en su red social Truth Social, donde señaló que Miller es «uno de sus asesores de mayor confianza».

«Me complace anunciar que el Sr. Stephen Miller, actual subjefe de gabinete de la Administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo de jefe de gabinete a partir del lunes 9 de noviembre de 2026», dijo Trump en su red social.

Trump afirmó que Wiles realizó «una labor excepcional como jefa de gabinete» y que continuará formando parte de su estructura política. Wiles acompañó al mandatario desde el inicio de su segundo mandato, en enero de 2025, luego de su victoria en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

"I am pleased to announce that Mr. Stephen Miller, the current Deputy Chief of Staff of the Trump Administration, and one of my most trusted advisors, will become the Chief of Staff starting Monday, November 9, 2026. Susie Wiles, who has done an outstanding job, will be moving… pic.twitter.com/4VcFdAmHPN — The White House (@WhiteHouse) November 6, 2026

¿Quién es Stephen Miller?

Nacido en 1985 en California, Miller proviene de una familia judía y es conocido por sus posturas políticas conservadoras.

Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Duke y comenzó su carrera política trabajando para la congresista republicana Michele Bachmann. Posteriormente, trabajó con el senador Jeff Sessions.

Miller es considerado uno de los principales impulsores de la controvertida política migratoria y fronteriza de Donald Trump.

Entre las medidas que habría promovido el nuevo jefe de Gabinete se encuentran las restricciones de ingreso a Estados Unidos para ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, así como los intentos de poner fin al programa migratorio DACA, creado durante la Administración de Barack Obama en 2012.

También es considerado una figura clave dentro del movimiento Make America Great Again (MAGA, en inglés).

CNN añade que Miller trabaja con Trump desde su primera campaña presidencial, iniciada en 2015.

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