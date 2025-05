¿Quiénes necesitan la identificación Real ID? Conozca si funciona para cruzar fronteras

Tras casi 20 años de prórrogas, este miércoles 7 de mayo venció el plazo para el comienzo oficial de la ley Real ID, un estatuto promulgado en 2005 por el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en virtud de que esta nueva identificación proporciona mayor seguridad y debe ser exigida por las autoridades en EE. UU.

Dadas las circunstancias, a partir de esta fecha, todas las personas necesitarán esta tarjeta de identificación para abordar vuelos dentro del territorio de los Estados Unidos, debido a que este documento cumple con los requisitos del Gobierno federal estadounidense y también otorga acceso a ciertas instalaciones federales en la nación.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el documento Real ID es una especie de identificación en forma de licencia de conducir estatal que cumple con todas las normas federales y que proporciona una mayor seguridad, tanto para el individuo como para las agencias estadounidenses.

Se suponía que la implementación de este documento entraría en vigor en el 2006, tras haber recibido las recomendaciones del Gobierno federal para evitar ataques terroristas como el ocurrido el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. Sin embargo, la ley fue pospuesta por diferentes razones durante las últimas dos décadas.

Según la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), “nadie está obligado a obtener una identificación Real ID”. No obstante, todo depende de las necesidades de las personas, las cuales varían en cada situación, ya que el documento es necesario para abordar vuelos dentro de los Estados Unidos.

La identificación Real ID no es necesaria para conducir, votar, acudir a un hospital, formar parte de un jurado ni para recibir beneficios o servicios del gobierno estatal. Sin embargo, sí es obligatorio presentar este documento para acceder a ciertas instalaciones federales, como plantas nucleares, bases militares o la Oficina de Correos en EE. UU.

Lea más: Trump critica a los narcocorridos y ahora va en contra de los músicos que cantan sobre cárteles

Ante esta situación, para quienes no viajan en avión dentro de los Estados Unidos ni visitan las instalaciones federales previamente mencionadas, la identificación Real ID no es estrictamente necesaria. A pesar de ello, el Departamento de Seguridad Nacional insta a la población estadounidense a conseguirla, debido a que podría resultar útil.

Asimismo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) indicó que las identificaciones Real ID también sirven como prueba de identidad y ciudadanía para viajar por tierra o mar a México y Canadá, aunque no son válidas para volar a esos países ni para cruzar la frontera hacia otras naciones.

“Aparte de los ciudadanos estadounidenses, las personas admitidas legalmente para residencia permanente o temporal, los no ciudadanos con una solicitud de asilo aprobada y los no ciudadanos que han ingresado a EE. UU. como refugiados son elegibles para una tarjeta de identificación Real ID de período completo”, indicó el DHS.

En estas condiciones, es importante mencionar que cualquier licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que muestre una estrella en su parte frontal cumple con los requisitos para poder ser una Real ID. “Esa estrella puede estar enmarcada en un círculo negro o dorado, completamente rellena o solo el contorno”, agregó la TSA.

Today is the first day for Real ID. To see if your ID is compliant, just look for the star. ⭐ If you are traveling and don't have a Real ID, you can find a list of TSA-accepted IDs here ➡️ https://t.co/oJ3YtwxJdK #MIATravelTip pic.twitter.com/5kXSDHIHLN