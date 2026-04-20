Reembolso de aranceles: cómo las empresas pueden solicitar la devolución del dinero pedido por Trump

Las empresas estadounidenses que pagaron una cantidad específica de aranceles luego de una orden de Donald Trump podrán solicitar un reembolso a partir de este 20 de abril, luego de que la Corte Suprema de EE. UU. señalara que la decisión del mandatario era inconstitucional.

Según información de medios internacionales y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, en inglés), las empresas, importadores y diferentes entidades que pagaron aranceles podrán solicitar reembolsos a partir de las 8.00 horas.

La CBP es la encargada de manejar el sistema de reembolsos de aranceles y, según La Vanguardia, este proceso podría significar el primer paso para que incluso los consumidores puedan solicitar un reembolso en el futuro.

A pesar de que las empresas pueden empezar a solicitar reembolsos por los pagos de aranceles, la CBP será la encargada de tomar la decisión de aprobar o no las solicitudes.

Para que las empresas puedan solicitar el reembolso, deben registrarse en el sistema de pago electrónico de la CBP.

Luego deberán presentar declaraciones detalladas de los bienes por los cuales pagaron dichos aranceles.

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🗣️ Según el Gobierno, el portal que activará hoy servirá a aproximadamente el 63 % de las compañías elegibles, que podrán presentar la documentación necesaria para el… pic.twitter.com/KJAisCCr4E — Globovisión (@globovision) April 20, 2026

Medios como Univisión señalan que el proceso de solicitud podría efectuarse entre 60 y 90 días.

También afirman que el gobierno de Estados Unidos procesará los reembolsos en fases, dando prioridad a los pagos más recientes.

Las autoridades estadounidenses prevén devolver un monto inicial aproximado de US$127 mil millones.

Más de 3 mil empresas, entre ellas los gigantes Costco y FedEx, ya han demandado a la Administración republicana para asegurar esos reembolsos. Varios de estos procesos iniciaron antes del fallo de la Corte.

En una clara mayoría de 6-3, la Corte Suprema decidió que Trump no tenía facultades en tiempos de paz para invocar la IEEPA. El presidente criticó duramente la sentencia del Supremo e impuso un nuevo arancel global temporal del 10 % bajo un nuevo marco legal.

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