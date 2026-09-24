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Reponer una Green Card o reprogramar entrevistas: Cómo apoya la USCIS a migrantes afectados por desastres naturales
La USCIS cuenta con algunas ayudas en caso un migrante fue afectado por un desastre natural como un huracán, un incendio o una inundación.
Una nueva ciudadana estadounidense sostiene un sobre con su certificado de ciudadanía luego de una ceremonia de naturalización en Alaska. (Foto Prensa Libre: AFP/Hemeroteca PL)
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, en inglés) tiene una serie de ayudas para asistir a aquellas personas que, ante algún desastre natural, han tenido interrupciones en sus trámites migratorios.
Ya sea por una inundación, incendio, huracán u otro fenómeno climático, las autoridades migratorias pueden dar apoyo a los migrantes, ya sea para reprogramar sus citas que hayan sido interrumpidas o, en algunos casos, "acelerar" el trámite de una green card o permiso de trabajo.
De acuerdo con información del medio Infobae, estas medidas que puede ofrecer el USCIS no son ni automáticas ni garantizadas, ya que la agencia debe analizar cada situación de forma individual.
El medio enlista qué acciones ofrece el USCIS en caso de que un migrante haya visto su trámite migratorio afectado por algún fenómeno natural:
- Reprogramación de citas de entrevistas.
- Aceptar de forma tardía una Solicitud de Prueba (RFE) o un Aviso de Intención de Denegación (NOID).
- Aceleración en el reemplazo de documentos perdidos o dañados, ya sea una green card o un Documento de Autorización de Empleo (EAD).
- Exención de tarifa para aquellos que se han quedado sin ingresos económicos.
- Cambio o extensión de algún estatus migratorio para aquellas personas que no pudieron salir del país.
Reprogramar citas o entrevistas
Infobae detalla que cualquier persona que no haya podido asistir a su entrevista debido a causas directamente vinculadas con un fenómeno natural puede utilizar una herramienta habilitada por el USCIS, que funciona como un autoservicio en línea.
El medio explica que hay algunas condiciones: que la cita o entrevista no se haya reprogramado dos o más veces antes, que el compromiso no sea en las siguientes 12 horas o que ya haya pasado.
La persona, de acuerdo con Infobae, tiene que contar con una solicitud de beneficio y un número de recibo. El número al que puede comunicarse es 800-375-5283.
Pérdida de green card o permiso de trabajo
En caso de que estos documentos se hayan dañado por algún fenómeno natural, el USCIS tiene la posibilidad de hacer un reemplazo acelerado.
Infobae señala que se debe llenar el formulario I-90 en el caso de pedir una nueva green card, mientras que para la EAD se utiliza el formulario I-765.
El medio señala que es importante recopilar información que permita demostrar que el documento fue destruido en circunstancias ligadas a un fenómeno natural.
Infobae detalla aspectos como fotografías, reportes policiales, constancias de evacuación, declaraciones oficiales sobre los desastres naturales, entre otros.
Cambio o extensión de estatus migratorio
Es posible pedir una extensión en caso de que un desastre natural impidiera a la persona salir del país antes de la fecha límite.
Mediante el formulario I-539 o, en el caso de situaciones laborales, el formulario I-129 son los que menciona Infobae para solicitar el cambio o extensión del estatus.
"USCIS puede excusar el retraso si se demuestra que se debió a circunstancias extraordinarias fuera del control del solicitante", afirma Infobae.
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