Retiran retrato de Obama de la Casa Blanca y lo reemplazan con imagen de Trump herido en atentado

“Una nueva obra de arte en la Casa Blanca”, escribió este viernes la institución en su cuenta de la red X, junto a un video de tres segundos que muestra la pintura.

Se trata de una imagen en la que Trump aparece con el puño en alto y el rostro ensangrentado, escoltado por agentes del Servicio Secreto y con una bandera estadounidense ondeando en el fondo.

La pintura reproduce la icónica instantánea tomada segundos después de que el hoy presidente sobreviviera a un intento de asesinato durante un mitin electoral en Butler (Pensilvania), el 13 de julio de 2024.

El atacante, Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, disparó con un rifle de asalto, rozando la oreja derecha del republicano y matando a un asistente, antes de ser abatido por las autoridades.

Ese momento representó un punto de inflexión en la campaña electoral, y la imagen de Trump con el puño en alto en señal de victoria se ha convertido en un símbolo que glorifica su figura.

Según el video de la Casa Blanca, la nueva pintura fue instalada en el vestíbulo de la residencia presidencial, encima de un banco y junto a las escaleras, donde había estado el retrato de Obama durante los últimos meses de la administración de Joe Biden (2021-2025).

Se desconoce la ubicación actual del retrato del expresidente demócrata, blanco frecuente de ataques de Trump.

