Revelan la causa de muerte de hombre que sufrió accidente en la montaña rusa de Epic Universe

Kevin Rodríguez Zavala, de 32 años, subió a la montaña rusa Stardust Racers, en el nuevo parque temático de Universal, Epic Universe.

Al terminar la atracción fue hallado inconsciente. Fue trasladado a un hospital, donde declararon su muerte, informó USA Today.

Este 19 de septiembre se publicó el informe de la necropsia. Los expertos determinaron que la causa fue un conjunto de lesiones por impacto contundente. Según el médico forense jefe de los condados de Orange y Osceola, Joshua Stephany, el fallecimiento se catalogó como accidental.

Universal Orlando Resort emitió un comunicado en el que lamentó la muerte y expresó sus condolencias a la familia de la víctima. La compañía aseguró que colabora con el condado de Orange para esclarecer los hechos, de acuerdo con información recopilada por USA Today.

La montaña rusa Stardust Racers fue cerrada tras el accidente, ocurrido la noche del 17 de septiembre. Este viernes continuó sin operar y Universal no ha informado sobre planes de reapertura.

La atracción, según USA Today, es una de las más populares de Epic Universe: alcanza velocidades de hasta 100 kilómetros por hora y tiene más de 1 mil 500 metros de extensión.

Parques temáticos en Florida

De acuerdo con CNN, Stardust Racers se inauguró junto con el parque en mayo de 2025. Epic Universe cuenta con cinco áreas temáticas y un hotel de 500 habitaciones.

Es el primer parque temático que abre en Florida desde 1999, año en que inició operaciones Universal Islands of Adventure. En 2017, la empresa inauguró Volcano Bay, un parque acuático temático.

CNN reporta que en Florida funcionan cuatro resorts de este tipo, incluidos los de Universal. Según su investigación, estos parques están exentos de las inspecciones estatales de seguridad a las que sí se someten los recintos locales más pequeños. Tanto Universal como Walt Disney World aplican sus propios protocolos; sin embargo, las autoridades locales exigen que informen cuando ocurren lesiones o muertes, como en el caso de Rodríguez Zavala.