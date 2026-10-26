Revelan primeros indicios sobre la muerte de El Komanche, streamer salvadoreño que publicó: “Los días simplemente no mejoran”

La muerte del creador de contenido salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, ha causado conmoción entre sus seguidores. El streamer, de 30 años, fue encontrado sin vida el domingo 25 de octubre en una vivienda de Monterrey, Nuevo León, México, mientras la Fiscalía estatal investiga las circunstancias del fallecimiento.

Los primeros informes atribuidos a las autoridades apuntan a un posible suicidio, aunque la causa oficial permanece clasificada como "muerte a reserva de autopsia". Por lo tanto, todavía no existe una conclusión pericial definitiva sobre lo ocurrido.

El reporte de auxilio se recibió alrededor de las 19.30 horas y condujo a las autoridades hasta un inmueble de la colonia Paseo de las Cumbres, donde fue localizado el cuerpo.

Según la información preliminar, los investigadores no encontraron indicios de violencia en el lugar. El informe también describe una lesión compatible con suspensión, un dato que forma parte de las diligencias y que deberá ser evaluado mediante los estudios forenses.

La noticia del fallecimiento fue confirmada por su representante, Byron Reyes, quien aseguró haberse comunicado con la familia del creador de contenido. Sin embargo, ni sus allegados ni las autoridades han establecido públicamente una causa definitiva de muerte.

"Los días simplemente no mejoran": el mensaje que publicó antes de morir

El 19 de octubre del 2026, seis días antes de que se conociera su fallecimiento, El Komanche publicó un mensaje en su cuenta de X, @Komanch, que posteriormente llamó la atención de sus seguidores.

"Los días simplemente no mejoran", escribió el streamer.

La publicación superó los dos millones de visualizaciones después de difundirse la noticia de su muerte.

Los días simplemente no mejoran — komanche 🇸🇻 (@Komanch) October 19, 2026

En las semanas anteriores, Gómez había hablado públicamente sobre dificultades económicas y problemas personales. También enfrentaba nuevas controversias en redes sociales, donde varias creadoras de contenido habían formulado señalamientos por presunto acoso en su contra.

Las críticas provocaron discusiones entre usuarios y otros creadores de contenido. Algunas publicaciones también relacionaron esos conflictos con la pérdida de acuerdos comerciales y las deudas que el salvadoreño había mencionado.

"Desgarrador" Porque días antes de quitarse la vida, el streamer Komanche había dejado este mensaje para su familia. https://t.co/1BYY9cosjw — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 26, 2026

No obstante, no existe una confirmación oficial de que estas circunstancias estén relacionadas con su fallecimiento, por lo que no es posible establecer una causa a partir de sus mensajes o de las controversias que enfrentaba.

Los cinco diagnósticos de salud mental que El Komanche había revelado

En octubre del 2023, El Komanche publicó un video en YouTube en el que habló sobre las dificultades de salud mental que había enfrentado desde su adolescencia. En esa grabación aseguró que había recibido cinco diagnósticos:

Depresión

Ansiedad

Trastorno bipolar

Obsesión

Esquizofrenia

nadie quiso celebrar el cumpleaños de Komanche con él hasta el punto de que decidió celebrarlo en directo para no sentirse tan solo. y ahora todos los que lo dejaron de lado están publicando mensajes bonitos para quedar bien y farmear unos cuantos likes 👍🏻 https://t.co/ZLIOYtmTgN — Homulilly 🦇💟 (K/DA era) 🔥 (@HomulillyVT) October 26, 2026

El creador de contenido también relató que había atravesado varias crisis y recibido atención psiquiátrica. Explicó que, después de alcanzar estabilidad económica gracias a sus transmisiones, dejó de acudir a consultas médicas y de seguir las indicaciones de sus especialistas.

"Debí buscar ayuda y no lo hice", reconoció en aquel video.

Durante esa etapa también habló sobre dificultades personales, conflictos en redes sociales y problemas de salud física que afectaron su vida y su trabajo.

Estos antecedentes corresponden a declaraciones realizadas por el propio streamer en el 2023 y no permiten establecer las causas de su fallecimiento el 25 de octubre del 2026.

Esta estructura funciona mejor porque las viñetas destacan la información principal sin fragmentar innecesariamente el relato. Además, conserva la atribución de los diagnósticos al propio creador y evita relacionarlos directamente con su muerte.

Las controversias que marcaron sus últimos meses

El Komanche había alcanzado notoriedad entre los creadores de contenido de habla hispana por sus transmisiones y su participación en proyectos como los Squid Craft Games, un torneo de Minecraft que reunió a figuras como AuronPlay y El Rubius.

Sin embargo, en noviembre del 2025 enfrentó una controversia durante una edición del evento, después de una discusión con el streamer Pereira. Posteriormente, Twitch suspendió temporalmente su cuenta.

En enero del 2026, Gómez anunció que abandonaría esa plataforma y que continuaría realizando transmisiones mediante YouTube, TikTok y Kick.

Meses después surgieron nuevos señalamientos en su contra, lo que generó críticas y enfrentamientos entre distintas comunidades digitales.

¡Un recuerdo inolvidable! 🕊️ La noticia del fallecimiento de #Komanche ha generado consternación entre sus seguidores y colegas, quienes recuerdan con cariño su trayectoria y los momentos que compartió con su comunidad digital. Ahora, la atención se centra en una de sus últimas transmisiones, realizada dos semanas atrás. Durante ese directo, el creador de contenido se despidió de su audiencia con la naturalidad y cercanía que caracterizaban sus encuentros habituales, conversando con ellos y agradeciéndoles por acompañarlo. Sin que aquel momento pareciera una despedida definitiva, esas palabras cotidianas adquieren hoy un significado especial para quienes lo seguían. Un recuerdo que permanece entre su comunidad y que refleja el vínculo que construyó con su público a través de las plataformas digitales. 📹KICK: Komanche #ComunidadDigital #DimeNoticias — DIME NOTICIAS (@DimeNoticias_Mx) October 26, 2026

El creador también había mencionado dificultades financieras, mientras en redes sociales circulaban versiones sobre deudas y la pérdida de patrocinios.

Aunque estos episodios formaron parte de sus últimos meses de actividad pública, no se ha demostrado que exista una relación causal entre ellos y su muerte.

"El bullying a cualquier escala no es un juego": el mensaje de su representante

Tras confirmar el fallecimiento, Byron Reyes compartió un mensaje de despedida en el que recordó la trayectoria de El Komanche y destacó su participación en la comunidad internacional de creadores de contenido.

"Lograste lo que ningún salvadoreño ha conseguido en esta industria y es el cariño de todos los que la conforman", expresó.

Reyes también aseguró que Gómez tenía varios proyectos pendientes y mencionó que estaba previsto que participara en La Velada del Año 7, evento organizado por el creador español Ibai Llanos.

En su publicación, el representante añadió una reflexión que generó reacciones entre los seguidores del streamer:

"El bullying a cualquier escala no es un juego".

Sin embargo, Reyes no explicó si esa frase tenía relación directa con las circunstancias del fallecimiento.

Otros creadores de contenido, entre ellos AuronPlay y Vegetta777, también compartieron mensajes de despedida tras conocerse la noticia.

Qué falta por esclarecer sobre la muerte de El Komanche

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene pendiente la determinación oficial de la causa de muerte, a la espera de los resultados de los estudios forenses.

Aunque el reporte inicial menciona un posible suicidio, esa hipótesis no constituye una conclusión definitiva.

En redes sociales también circularon versiones sobre una supuesta intoxicación por medicamentos, pero no existe información oficial que respalde esa posibilidad.

Por ahora, la investigación continúa y será el resultado de la autopsia el que permita establecer las circunstancias médicas del fallecimiento del creador de contenido salvadoreño.

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