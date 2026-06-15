¿Quién era Gaspar Prim Díaz, conocido en redes sociales como Gaspi, quien murió en el accidente de helicóptero en Brasil?

El mundo de las redes sociales está de luto tras la muerte del creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, más conocido en redes sociales como Gaspi, quien, con su estilo provocativo y cómico, atrajo la atención de millones de usuarios, que hoy lamentan su fallecimiento.

Fue el pasado 14 de junio cuando Gaspar Prim Díaz habría fallecido en un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. Según medios internacionales, el incidente ocurrió en Recreio dos Bandeirantes, uno de los barrios ubicados en el oeste de Río de Janeiro.

En el hecho fallecieron el artista estadounidense Oliver Tree, el cineasta argentino Lucas Vignale, el productor brasileño Lucas Brito Chaves y el creador de contenido para YouTube Gaspi, de 23 años.

Además de las celebridades, murieron Alexandre Souza, quien pilotaba la aeronave en la que viajaban los artistas, y Charles Marsillac, quien manejaba la otra aeronave. La muerte del creador de contenido tomó por sorpresa a sus casi tres millones de seguidores.

Medios como El País destacan que Gaspi se dio a conocer por ser un cronista insolente que buscaba desafiar, con su narrativa, las normas sociales al realizar preguntas incómodas que llevaban a que sus videos se volvieran virales.

El creador de contenido nació en Buenos Aires el 28 de diciembre del 2002 y alcanzó la fama a los 17 años, cuando comenzó a recorrer las calles de su ciudad natal para entrevistar a cualquier persona que encontrara en su camino. Posteriormente, esos videos se viralizaban en plataformas como TikTok y YouTube, donde alcanzó el éxito en el 2021.

Su humor crudo e incómodo, destaca El País, fue parte del éxito que lo llevó a ganar el premio al mejor youtuber en los Coscu Army Awards del 2022. Pese a ello, también enfrentó censura por contenido que infringía normas de YouTube. Ese mismo material llegó a plataformas como TikTok y cobró relevancia.

Su trayectoria también estuvo marcada por un alejamiento de las redes sociales en el 2024, cuando sufrió complicaciones de salud mental que lo llevaron a hacer una pausa. Sin embargo, en el 2025 regresó con un humor más universal y destacó por participar en el proyecto La Velada del Año.

En YouTube, el creador de contenido acumulaba 2.9 millones de suscriptores, mientras que en Instagram tenía más de 3.6 millones de seguidores. Actualmente, varios creadores de contenido han lamentado el fallecimiento del influencer.